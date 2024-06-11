Россияне в мае вернулись к рекордным покупкам валюты

В мае россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты, говорится в обзоре ЦБ. Это связано с укреплением рубля и сезоном отпусков, объясняет регулятор

Фото: Олег Елков / ТАСС

В мае 2024 года нетто-покупки (покупки минус продажи) валюты населением составили 178,9 млрд руб., говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. Последний раз сопоставимый месячный объем таких сделок физлиц на валютном рынке был зафиксирован в декабре 2023 года — 179 млрд руб., это был рекордный показатель за весь прошлый год.

60% майского объема чистых покупок, или 107,4 млрд руб., граждане совершили на биржевом рынке, еще 71,5 млрд руб. — через крупненйшие банки, говорится в обзоре.

По сравнению с апрелем чистые покупки валюты выросли в 2,2 раза (было 79,9 млрд руб.), а год к году — в 1,8 раза (было 101,4 млрд руб.). ЦБ связывает активизацию физлиц на валютном рынке с двумя факторами — укреплением рубля в мае, а также сезонным повышением спроса на валюту «перед летними месяцами».

В среднем, в январе-апреле этого года физические лица приобретали иностранной валюты на 112 млрд руб., говорится в обзоре.

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