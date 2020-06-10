Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах
На открытом воздухе невелика вероятность заразиться коронавирусом. Однако при массовом скоплении людей шанс заболеть вырастает. Таким образом главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин прокомментировал предстоящее открытие летних веранд ресторанов и кафе, передает «РИА Новости».
«Самое главное — соблюдение социальной дистанции... Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы «поймать» COVID повышаются», — заявил Ломакин.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе. Через неделю — с 23 июня — заведения общепита смогут открыть свои основные помещения.
Со вторника в Москве прекратил действовать режим всеобщей самоизоляции и цифровых пропусков. Работу возобновили парикмахерские и салоны красоты, ветеринарные клиники, фотоателье, агентства по трудоустройству.