Собянин заявил об открытии ресторанов и кафе в Москве через неделю

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями отрасли общественного питания, передает ТАСС.

«Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — сказал Собянин.

Он напомнил, что после отмены режима самоизоляции и пропускного режима прошла фактически неделя и власти уже утвердили открытие летних веранд кафе и ресторанов.

Он также отметил значимость этих заведений в жизни москвичей и назвал их открытие «очень важным этапом для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни».