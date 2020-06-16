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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об открытии ресторанов и кафе в Москве через неделю

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями отрасли общественного питания, передает ТАСС.

«Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — сказал Собянин.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Он напомнил, что после отмены режима самоизоляции и пропускного режима прошла фактически неделя и власти уже утвердили открытие летних веранд кафе и ресторанов.

Он также отметил значимость этих заведений в жизни москвичей и назвал их открытие «очень важным этапом для всех с точки зрения возвращения к привычной жизни».

В соответствии с распоряжением мэра, с 16 июня кафе и ресторанам в Москве разрешили открыть летние веранды. При этом их посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию, а расстановку столиков власти Москвы будут проверять с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров. С 23 июня, на следующем этапе снятия ограничений, в Москве для посетителей планируют открыть не только летние веранды при кафе, но и сами стационарные заведения.

Теги: Сергей Собянин, рестораны, коронавирус
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