Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане прекратит работу с картами «Мир»

Bereke Bank прекратит взаимодействия с российской НСПК. Она является оператором платежной системы «Мир» и находится под американскими санкциями с февраля 2024 года

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Казахстанский Bereke Bank прекратит взаимодействие с российской Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения.

Bereke Bank — бывшая «дочка» Сбербанка, попавшая под санкции в феврале 2022 года. В сентябре того же года Сбербанк закрыл сделку по продаже всего пакета акций дочернего банка в Казахстане местному холдингу «Байтерек». В марте 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило Bereke Bank из санкционных списков SDN и SSI.

Согласно сообщению Bereke Bank, прием безналичных платежей в POS-терминалах казахстанского банка по картам «Мир» будет недоступен с 17 марта. «Операции по картам Visa, Mastercard, UnionPay в POS-терминалах Bereke Bank доступны в полном объеме», — отметили в учреждении.

POS-терминал (point of sale, точка продажи) — электронное программно-техническое устройство, которое необходимо для приема оплаты платежных карт. Существуют также виртуальные POS-терминалы.

США ввели санкции против НСПК в феврале. Она была создана в России в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Крыма к России на случай отключения карт международных платежных систем. Система занимается обработкой операций по всем картам, которые выпущены российскими банками. В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, но их карты продолжают работать внутри страны благодаря НСПК.

НСПК полностью принадлежит Банку России.

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году и впоследствии стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. Согласно подсчетам Банка России, по итогам третьего квартала 2023 года выпущено почти 256 млн карт «Мир». На них приходится 52,5% объема всех операций по картам и 51,6% выпущенных карт в России.

В НСПК тогда сообщили, что американские санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри России. «На стороне платежной системы «Мир» никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет. Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно», — сообщил тогда оператор.

Москва считает западные санкции незаконными и требует их отмены.