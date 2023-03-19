Reuters узнал о консультациях властей США с Баффеттом по кризису

Обсуждение было сосредоточено на том, что миллиардер Баффет может инвестировать в региональный банковский сектор США, уточняет Bloomberg

Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффет (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели консультации с основателем финансового холдинга Berkshire Hathaway, миллиардером Уорреном Баффетом относительно банковского кризиса в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник агентства, в переговорах с миллиардером приняли участие высокопоставленные чиновники. Источник отказался вдаваться в подробности обсуждений.

О консультациях Вашингтона с Баффетом также пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, на прошлой неделе состоялось несколько консультаций.

Обсуждение было сосредоточено на том, что Баффет может инвестировать в региональный банковский сектор США, но миллиардер также давал советы и рекомендации относительно текущей ситуации, отмечает агентство.

Bloomberg напомнил, что ранее Баффет уже оказывал помощь банкам в кризисных ситуациях. Так, в 2011 году Bank of America получил вливание капитала от миллиардера после того, как его акции упали на фоне убытков, связанных с низкокачественными ипотечными кредитами.

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