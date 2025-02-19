Премия за риск инвестирования в России вернулась на докризисные уровни

Премия за риск инвестирования в российские акции вернулась на уровни 2021 года, оценили аналитики. Долгое время она была повышенной из-за геополитических рисков, но снизилась на фоне новостей об обсуждении урегулирования конфликта

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Премия за риск инвестирования в российские акции на 14 февраля составила 6,8%, что соответствует уровню конца 2021 года, следует из оценок руководителя дирекции по работе c акциями УК «Альфа-Капитал» Эдуарда Харина. На максимуме риск-премия была в феврале 2022-го — более 20%, а на минимуме — около 2% — в начале марте 2015 года, следует из расчетов эксперта.

Премия за риск инвестирования в российские акции рассчитывалась как разница между доходностью рынка акций по мультипликатору P/E (соотношение цены акции и прибыли на акцию) и мерой безрисковой доходности (в качестве актива с такой доходностью рассматривались пятилетние ОФЗ), пояснил Харин.

Индикатор показывает, сколько в номинальном выражении в среднем в год можно заработать сверх доходности безрисковых активов, в данном случае ОФЗ, указал эксперт. Долгое время премия за риск инвестирования в акции была выше 10% и сжалась буквально в последние полтора месяца.

«В качестве безрисковой ставки брать доходность пятилетних гособлигаций (15,9% на данный момент), на мой взгляд, вполне нормально. Форвардный индикатор P/E для индекса Мосбиржи сейчас можно оценить в 4,3, что дает доходность 23,2%. Отсюда получается, что риск-премия составляет 7,3%», — приводит свои расчеты аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Чем выше риск-премия, тем ниже получается справедливая стоимость актива, и наоборот, поясняет эксперт. Размер премии зависит от состояния экономики, инфляции, курсов валют, политических и геополитических рисков, монетарной политики в стране и так далее, перечисляет Додонов.

«Рост рынка акций произошел практически полностью за счет уменьшения премии за риск в акциях более чем с 10-процентного уровня до более нормализованных с исторической точки зрения 7–8%. И это полностью заслуга геополитики и, соответственно, надежды на деэскалацию», — говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Безрисковая доходность снизилась относительно незначительно и остается выше 16%, обращает внимание эксперт.

Российский рынок акций стал быстро расти после новости о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, темой которого было урегулирование ситуации на Украине. За неделю индекс Мосбиржи (в него входит 49 наиболее ликвидных акций) прибавил почти 10%, а объемы торгов на фондовом рынке стали рекордными.

«В целом рынок акций действительно отыгрывает весьма позитивный сценарий, который предполагает дальнейшее снижение доходностей ОФЗ, которое в моменте пока не произошло, и проявляется в снижении премии за риск», — комментирует ситуацию на рынке директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. Он ориентируется на доходности десятилетних ОФЗ.

Чего ждать от российского рынка акций в будущем

Премия за риск в акции может нормализоваться до исторических 5–6%, считает Харин. По его словам, этому будут способствовать сокращение геополитической премии за инвестиции в российский рынок, сокращение реальной ставки (обычно ее считают как ключевая ставка минус инфляция) и cнижение ключевой ставки Банка России до 12–14% к концу 2026 года (сейчас ставка находится на историческом максимуме — 21% годовых).

Уход премии ниже десятилетних минимумов, то есть ниже 5%, — не невероятная история, добавил Харин. «Это в принципе абсолютно рабочий вариант. И сейчас даже с точки зрения премии за риск инвестиции в российский рынок выглядит недооцененным», — отметил эксперт.

В силу широкого круга факторов, которые влияют на риск-премию, сложно сказать, как именно она будет меняться дальше, отмечает Додонов. «Но какого-то устойчивого ухода ее ниже 5% в обозримом будущем я бы не ждал», — говорит эксперт.

«Для дальнейшего снижения риск-премии будут нужны «везучие факторы», которых на данный момент, на мой взгляд, нет. Текущее развитие событий в геополитике скорее выглядит как наиболее вероятный «Трампосценарий» — односторонние послабления со стороны США. При этом конфликт может продолжаться, деэскалация выглядит ограниченно и, вероятно, уже полностью отыграна рынком», — считает Громадин. Дальнейший рост рынка вполне возможен за счет постепенного падения доходности пятилетних ОФЗ вместе с замедлением инфляции и соответствующим смягчением денежно-кредитной политики, рассуждает он.

Вместе со снижением премии за риск Харин ожидает приток на рынок новых денег от family-офисов (управляют активами семьи / отдельной группы людей). Эта категория инвесторов живет более длинными горизонтами по сравнению с инвесторами — физическими лицами, объясняет эксперт.

Риска «навеса» продаж акций от нерезидентов в случае деэскалации конфликта Харин не видит. Он полагает, что активы иностранных инвесторов, которые были заморожены в феврале 2022 года и сейчас обособлены на счетах типа С с ограниченным режимом использования, не будут выпущены в рынок. «Это может только произойти в случае разморозки золотовалютных резервов [Банка России]», — считает Харин.

Эксперт «Альфа-Капитала» отметил, что уже есть и обратная ситуация — те иностранные инвесторы, которые выходили с российского рынка, «начинают интересоваться возможностью возврата». Ранее об интересе иностранцев к российскому рынку говорил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. «Потому что иностранные инвесторы как никто знают, что покупать надо тогда, когда говорят пушки. Они это хорошо понимают», — подчеркивал он.