Аналитики спрогнозировали максимальную за 12 лет доходность по дивидендам

Дивидендная доходность по индексу Мосбиржи впервые может стать двузначной, считает ряд аналитиков. Она по-прежнему уступает вкладам, но при росте рынка и реинвестировании выплат можно будет заработать до 30%, оптимистичны эксперты

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Дивидендная доходность российских акций, входящих в индекс Московской биржи (49 наиболее ликвидных бумаг), в 2025 году может составить 11%, прогнозируют аналитики УК «Первая». Это максимальный уровень доходности с 2013 года (более ранней статистики нет).

Как следует из расчетов экспертов, дивидендная доходность по индексу Мосбиржи в 2024 году составила 9%. На таком же уровне она была в 2022-м. В докризисном 2021 году дивидендная доходность индекса составляла 5%. Минимальная доходность индекса за год за последние 12 лет была на уровне 4%: такой результат зафиксирован в 2013–2014 и 2016 годах.

Аналитики других крупных управляющих компаний дают более сдержанные прогнозы по дивидендной доходности индекса Мосбиржи, но и они выглядят лучше результатов предыдущих лет. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин прогнозирует примерно 10%, старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук — 8,2% (консервативный сценарий без дивидендов «Газпрома» и включения в индекс акций X5). Главный аналитик УК ПСБ Александр Головцов ожидает 9,3% по итогам этого года.

За счет чего можно получить дополнительный доход по акциям

Инвесторы могут заработать больше в случае роста стоимости акций, а также если будут реинвестировать полученные дивиденды, отмечают эксперты. По оценке Скрябина, полная доходность индекса Мосбиржи (то есть с учетом дивидендов и роста котировок) может составить 30% от текущих уровней. Головцов полагает, что при геополитической разрядке и стабильной глобальной макроэкономической ситуации полная доходность по индексу составит около 25%, а в позитивном сценарии, при ускорении роста мировой экономики, — 45–50%. Стратичук дает более скромную оценку полной доходности — 16,5% по итогам 2025 года. Это меньше текущих доходностей по вкладам — 21,5% в топ-10 банков, по данным ЦБ.

«У точечных активов доходность может быть выше как за счет роста цены акций, так и за счет двух совокупных факторов — роста и дивидендов», — добавляет Стратичук. Доходность больше средней могут показать акции Сбербанка, «Т-Технологий», Совкомбанка, «Диасофта», «Яндекса» и HeadHunter, перечисляет эксперт. «Это либо растущие бизнесы, либо привлекательные дивидендные выплаты, либо защита от ослабления рубля», — поясняет он.

Скрябин также выделяет «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Транснефть» и ретейлера Х5. Головцов ожидает хороших результатов по акциям Мосбиржи, «Аэрофлота» и «Полюса». «Эти компании работают в быстрорастущих секторах («Полюс» — в секторе с благоприятной ценовой конъюнктурой) и имеют большие конкурентные преимущества», — объясняет он.

Смогут ли акции обогнать по доходности вклады

По итогам 2024 года российские акции стали одной из самых неудачных инвестиций. Доходность по индексу Мосбиржи составила минус 7%, писал ранее РБК. Хуже год завершили только ОФЗ-ИН (гособлигации, чей номинал индексируется в зависимости от уровня инфляции), которые принесли инвесторам убыток 10,9% годовых.

Лучшую доходность показали фонды денежного рынка — 18%. Также выгодным безрисковым вложением были банковские депозиты. Доходность по вкладам по итогам 2024-го могла составить 12,28% годовых, если вклад был открыт в первой декаде января 2024 года на срок от одного года до трех лет, и 14,89%, если вклад был открыт на срок от полугода до года, следует из статистики ЦБ. А при перекладывании денег с коротких вкладов во второй половине года можно было заработать еще больше на фоне роста ключевой ставки (с июля по октябрь ставка выросла до 21%).

По итогам 2025 года акции немного обгонят по доходности консервативные инструменты, считает руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин. «С нашей точки зрения, разрыв между доходностями фондов денежного рынка и рынком акций будет минимальным. Доходность рынка акций будет лучше фондов денежного рынка примерно на 4 процентных пункта», — отмечает он.

Но это инструменты с совершенно разным уровнем риска, фонды максимально приближены к депозитам, а акции — достаточно волатильная история, подчеркивает Данилин. «Волатильность российского рынка акций — более 20% (в пределах индекса Мосбиржи). Волатильность фондов денежного рынка нулевая, это тот инструмент, который каждый день переписывает исторические максимумы», — добавляет директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. При этом более волатильные акции при улучшении ситуации на рынке могут показать более существенную доходность, заключает Данилин.

Головцов из УК ПСБ тоже ожидает хороших результатов от акций. «Доходность фондов денежного рынка, вероятно, будет снижаться примерно с середины года — вместе с понижением ключевой ставки. В среднем она вряд ли превысит 20%. Акции выиграют как за счет роста прибыли и переоценки отдельных эмитентов, так и благодаря дивидендам, а также общему приливу оптимизма на рынках, связанному с потенциальным геополитическим потеплением», — рассуждает эксперт. Результаты вложений в долгосрочные облигации с фиксированным купоном могут оказаться вполне сопоставимыми с доходностью акций, добавляет Головцов.

Стратичук считает, что акции на сегодняшний день могут дать меньше, чем инструменты с фиксированной доходностью. Но отдельные бумаги позволят выиграть из-за положительной переоценки на фоне снижения инфляции, смягчения денежно-кредитной политики и геополитических рисков, говорит эксперт. Эти же факторы, но действующие в другую сторону (усиление напряженности на международной арене и ускорение инфляции), будут большим риском для акций, предупреждает Стратичук.

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