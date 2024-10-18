В Газпромбанке рассказали об интересе иностранцев к российскому рынку

Иностранные инвесторы впервые за полтора года стали проявлять интерес к российскому рынку, сообщил вице-президент Газпромбанка. Наиболее интересными для нерезидентов могли бы стать локальные ОФЗ в валюте, считают в Минфине

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Иностранные инвесторы стали проявлять интерес к российскому рынку, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков на сессии Московского финансового форума. Интересным инструментом для нерезидентов могли бы стать ОФЗ в валюте, размещенные в российской инфраструктуре, — например юаневые облигации, прокомментировал замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах форума.

«Потому что иностранные инвесторы как никто знают, что покупать надо тогда, когда говорят пушки. Они это хорошо понимают. И вот в последние буквально недели мы видим, что какие-то звонки, какие-то СМС стали приходить, то есть то, чего не было, наверное, месяцев 18», — описал ситуацию Шулаков.

Позитивным сигналом для нерезидентов стала информация о том, что Международный валютный фонд (МВФ) решил включить Россию в обзор своих материалов, объяснил Шулаков. В начале сентября исполнительный директор МВФ в России Алексей Можин сообщил Reuters, что осенью впервые после начала военной операции на Украине фонд направит свою делегацию в Москву.

Но при этом ни один западный банк не охватывает российский рынок, что делает его доступным «очень узкому количеству профессионалов», указал Шулаков. «Поэтому здесь (на российском рынке. — РБК), чтобы появились инвесторы, нужно будет давать о себе информацию. Мы отчасти, как банк, эту задачу пытаемся решать. У нас не так много осталось мест, где мы можем встречаться с инвесторами, не нарушая никакие ограничения. Ну вот, собственно, этим мы и пользуемся. Хочу сказать, что отзывы есть», — добавил вице-президент Газпромбанка. Исходя из этого, Шулаков полагает, что шансы на возвращение иностранных инвесторов есть всегда, хоть это и сложный вопрос.

«Мы открыты к иностранным инвесторам, особенно дружественным; недружественным, наверное, тяжелее», — прокомментировал замминистра финансов Колычев.

Потенциально интересными для иностранцев Колычев назвал облигации государственного долга в валюте, но выпущенные в российской инфраструктуре. В частности, такой вопрос прорабатывается по юаневым бондам. «Вот мы довольно долго в юанях, да, хотели размещать, но мы привязываем такую операцию к возможности оншорных китайских инвесторов здесь операции проводить. Пока такой возможности у них нет. Обсуждение с китайскими регуляторами продолжается. Вот когда такая [возможность] будет, обязательно запустим», — отметил Колычев.

По словам замминистра, выпуск юаневых бондов нужен не столько для привлечения инвестиций иностранцев в суверенный долг, сколько для «открытия» для них российского рынка. «Мы привязываем возможность такой сделки (сделки с юаневыми бондами, выпущенными в России. — РБК) к возможности китайских инвесторов здесь проводить операции, и это, по сути, откроет для них рынок российский в целом, в том числе корпоративных заемщиков. Это скорее такой способ развития рынка, чем привлечения капитала для финансирования», — пояснил Колычев.

Возможность размещения ОФЗ в юанях обсуждается с 2015 года. Осенью 2016 года представитель Минфина заявил, что Россия может разместить первый выпуск ОФЗ в юанях объемом $1 млрд до конца года. Однако позднее выпуск юаневых гособлигаций отложили из-за регуляторных ограничений Китая. В 2022 году интерес к размещению таких бумаг усилился, так как российский рынок фактически оказался отрезанным от возможности привлекать долг из внешних источников из-за санкций. В марте 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в России прорабатывается вопрос о размещении ОФЗ и других инструментов в валютах дружественных стран.

При этом на российском рынке торгуется несколько выпусков корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте. Такие бумаги, например, выпустили «Русал», «Сегежа», Газпромбанк и ряд других эмитентов. В 2024 году «Русал» также выпустил в российской инфраструктуре облигации, номинированные в долларах.

До начала специальной военной операции России на Украине (январь 2022 года) доля нерезидентов в ОФЗ составляла 19,1%, следует из данных Банка России. На пике (февраль 2020 года) на долю иностранцев в ОФЗ приходилось 34,9%. Но с февраля 2022 года вложения нерезидентов в российский локальный долг стали быстро сокращаться, так как недружественные инвесторы, которые активно инвестировали в бумаги, оказались отрезаны (их бумаги и денежные средства были заблокированы на специальных счетах) от российского рынка. По данным на 1 сентября 2024 года, доля иностранцев в ОФЗ составляет 6,7%.