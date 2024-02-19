Тинькофф Банк начнет доставлять карты жителям Крыма
Тинькофф Банк запустит доставку карт для жителей Крыма, сообщили РБК в пресс-службе финансовой организации. О таких планах со ссылкой на поддержку пишет и издание Frank Media.
«В Республике Крым проживают клиенты, которые пользуются нашими продуктами. Им доступны выпуски и перевыпуски карт. Теперь представитель может доставить дебетовые и кредитные карты и по заявке нового клиента», — говорится в сообщении.
В поддержке банка РБК уточнили, что с 20 февраля будут доставлять жителям республики дебетовые и кредитные карты, а позднее и остальные продукты банка. По данным из приложения «Тинькофф», в Крыму нет банкоматов ни его собственных, ни банков-партнеров (обычно это «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк» и др.).
В конце февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции ЕС, а летом и под санкции США.
В Крыму до сих пор представлены не все крупнейшие российские банки. Например, там не работают ВТБ (но есть отделения его «дочки» РНКБ), Альфа-банк (оба под западными санкциями), Газпромбанк и другие.
В 2022 году работу на полуострове начал ПСБ (после того, как оказался под санкциями). А в прошлом году в Крыму появились первые банкоматы и первые отделения «Сбера» (под санкциями ЕС и США с 2022-го).
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