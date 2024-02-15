Тинькофф Банк отказался от единорога в логотипе
«Тинькофф» поменял логотип, обратило внимание издание Frank Media. Банк подтвердил РБК изменения.
«В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникаций, это эволюционное развитие бренда», — пояснили РБК в «Тинькофф».
Прежний логотип был вдохновлен гербом дворянского рода Тиньковых, рассказывал основатель банка Олег Тиньков. Он пояснил, что его предки были сосланы при Иосифе Сталине как зажиточные, сам он родился в Сибири.
Старый логотип представлял собой геральдический щит с единорогом и выходящей из облака руки с мечом. Щит был окружен пустой девизной лентой, листьями и шлемом рыцаря и короной. Название банка было написано латиницей. Новый логотип представляет букву «Т» на желтом фоне в минималистском гербе, название написано кириллицей.
В феврале банк подал в Роспатент заявку на регистрацию дополнительного логотипа — схожего со старым, но исполненного в минималистском стиле.
Весной 2022 года 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова были выкуплены «Интеррос» Владимира Потанина. Основатель «Тинькофф» заявил позднее, что его заставили продать банк «за копейки» после критических постов о действиях России на Украине. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — пояснил Тиньков.
"Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги", - сказал позже Потанин.
В банке затем пообещали провести ребрендинг и отказаться от старого бренда, пояснив, что организация «уже давно переросла изначальный смысл именного бренда». Тиньков спустя полгода напомнил об этих планах и рассказал о намерении отозвать свой бренд, но в банке подчеркнули, что все права на бренд принадлежат им.
Блогера Евгения Савина объявили в розыск
АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге
В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем
Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое
В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией
Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?
Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку
Назван самый модный цвет предстоящего сезона
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета