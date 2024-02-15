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Тинькофф Банк отказался от единорога в логотипе

Тинькофф Банк представил новый логотип
«Тинькофф» отказался от логотипа, основанного на дворянском гербе рода Тиньковых, изображение лишилось единорога, головы рыцаря, короны и руки мечника, появляющейся из облака. Банк объяснил изменения движением в сторону легкости
TCS Group (Тинькофф Банк) TCS

«Тинькофф» поменял логотип, обратило внимание издание Frank Media. Банк подтвердил РБК изменения.

«В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникаций, это эволюционное развитие бренда», — пояснили РБК в «Тинькофф».

Прежний логотип был вдохновлен гербом дворянского рода Тиньковых, рассказывал основатель банка Олег Тиньков. Он пояснил, что его предки были сосланы при Иосифе Сталине как зажиточные, сам он родился в Сибири.

Старый логотип представлял собой геральдический щит с единорогом и выходящей из облака руки с мечом. Щит был окружен пустой девизной лентой, листьями и шлемом рыцаря и короной. Название банка было написано латиницей. Новый логотип представляет букву «Т» на желтом фоне в минималистском гербе, название написано кириллицей.

В феврале банк подал в Роспатент заявку на регистрацию дополнительного логотипа — схожего со старым, но исполненного в минималистском стиле.

Весной 2022 года 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова были выкуплены «Интеррос» Владимира Потанина. Основатель «Тинькофф» заявил позднее, что его заставили продать банк «за копейки» после критических постов о действиях России на Украине. «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — пояснил Тиньков.

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"Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги", - сказал позже Потанин.

В банке затем пообещали провести ребрендинг и отказаться от старого бренда, пояснив, что организация «уже давно переросла изначальный смысл именного бренда». Тиньков спустя полгода напомнил об этих планах и рассказал о намерении отозвать свой бренд, но в банке подчеркнули, что все права на бренд принадлежат им.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Тинькофф Банк смена логотипа логотип
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