Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу вновь упала ниже 50%

Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт и импорт составила 49% в декабре. РБК разбирался, в каких валютах Россия торговала с разными частями света в 2023 году и о чем говорят произошедшие изменения

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В декабре 2023 года доля рубля в расчетах за экспорт со странами Европы вновь упала ниже половины — до 49%. Последний раз она была ниже 50% в июле 2023 года, после чего превышала 51%, следует из данных ЦБ по структуре валют в расчетах за экспорт и импорт по географическим направлениям, которые изучил РБК.

ЦБ возобновил публикацию этой статистики летом 2023 года после перерыва в полтора года. Только теперь она разбита по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. Раньше данные отражались по ЕС, БРИКС, СНГ, а также по крупнейшим торговым партнерам (Китай, Турция, Индия, Белоруссия, Казахстан и т.д.). В статистике показана доля рубля, валют недружественных стран (доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п.

Как за год менялась структура валют при расчетах за экспорт

В целом доля рубля в декабре 2023 года при расчетах за экспорт составила 36,1%, доля доллара и евро — 26,7%, доля валют дружественных стран — 37,2%. Для сравнения: в декабре 2022 года доля рубля была 37,2%, доля долларов и евро — 43,7%, доля «дружественных» валют — 19,1%. Таким образом, при относительно стабильной доле рублевых расчетов наблюдалось уменьшение долларовых и евровых платежей на фоне роста оплаты валютами дружественных стран. В течение 2023 года доля рубля находилась в диапазоне 34,6–43,6%, максимум был зафиксирован в июне.

Кроме Европы, к которой относится не только Евросоюз, но и, например, Белоруссия с Молдавией, в декабре рубль также опережал остальные валюты при оплате российского экспорта в страны Карибского бассейна, где его доля составила 91,7%. При этом по европейскому направлению доля рубля резко начала расти в мае 2022 года, хотя с начала позапрошлого года держалась в районе 10%. В течение 2023 года диапазон составлял 43,7–53%. В декабре при расчетах за экспорт с Европой оставшуюся долю заняли доллары и евро — 41,5%, на валюты дружественных стран пришлось всего 9,5%.

При расчетах с Азией и Африкой в декабре лидировали валюты дружественных стран — 43,4 и 70,2% соответственно. Доля рубля при расчетах с Азией составила 33,1%, с Африкой — 26,6%. Оставшиеся части заняли доллары и евро.

С Америкой и Океанией в декабре в основном рассчитывались с помощью долларов и евро — 62,4 и 64,4% соответственно. Доля рубля по этим направлениям составила 35,2% (с Америкой) и 31,5% (с Океанией).

Как за год менялась структура валют при расчетах за импорт

При расчетах за импорт ситуация выглядит немного иначе. В декабре 2023 года общая доля рубля по всем направлениям составила 31%, долларов и евро — 28,2%, доля «дружественных» валют — 40,8%. По сравнению с декабрем 2022 года доля рубля выросла на 2,2 п.п., доля доллара и евро сократилась на 21,8 п.п., доля «дружественных» валют подскочила на 19,6 п.п.

В декабре 2023 года рубль лидировал при расчетах с Африкой (48,1%), Европой (49%) и Океанией (43,6%). По африканскому направлению доля долларов и евро заняла 33,1%, доля «дружественных» валют — 18,8%. По европейскому направлению — 47,1% (доллары и евро), 3,9% (валюты дружественных стран).

Со странами Азии и Карибского бассейна в декабре в основном расплачивались «дружественными» валютами — их доля составляла 55,5 и 43,3% соответственно, со странами Америки — долларами и евро (56,1%). Доля рубля в расчетах с Азией составила 24%, со странами Карибского бассейна — 38,4%, с Америкой — 35,1%.

Почему меняется структура валют

Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле произошло «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял Банк России в конце 2022 года. Переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран привели к росту расчетов в китайской валюте и рублях.

«За последние два года валютная структура экспорта претерпела значительные изменения. В разы выросла доля рубля и валют нейтральных стран на фоне снижения доли использования валют недружественных стран. Эти изменения обусловлены ростом торговли со странами Азии, Африки с использованием национальных валют и валют нейтральных стран», — сказал РБК представитель ЦБ. Ведомство ожидает, что тенденция перехода на расчеты в российских рублях и валютах нейтральных стран продолжится и будет характерна для основных торговых партнеров России, добавил он.

Анализируя данные ЦБ, необходимо иметь в виду, что ЦБ отражает статистику валютных расчетов, говорит научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Например, российская фирма-импортер закупает товары в ЕС. Контракт номинирован в евро. Но если транзакция так устроена, что банк списывает сумму с ее рублевого счета, в статистике ЦБ транзакция будет отражаться как рублевая», — объясняет он.

На выбор валюты также влияет структура товаров. Некоторые товары традиционно торгуются в тех или иных валютах, например нефть — в долларах. Поэтому когда меняется их доля в структуре внешней торговли, меняется и доля соответствующих валют в торговых расчетах, продолжает Кузнецов. По его словам, на статистику также оказывает влияние и характеристика конкретных компаний, участвующих в расчетах. «Исследования показывают, что крупные компании, которые активно закупают комплектующие и привлекают внешнее финансирование, более склонны использовать доллар и евро в своих расчетах», — поясняет Кузнецов.

Процесс замещения доллара и евро продолжится, но менее высокими темпами, чем раньше. Это связано среди прочего с ликвидностью валют дружественных стран, которая ниже, чем у доллара и евро, и с процессами обхода санкций и комплаенс-вопросов, связанных с ведением деятельности с контрагентами из России, говорит старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Почему Европа и другие страны используют рубли

С апреля 2022 года расчеты за газ, поставляемый в ЕС, перешли в рубли. Тогда фактически цены контрактов остались номинированы в евро и долларах, но при оплате европейские компании должны были конвертировать их в рубли, напоминает старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. Факт высокой доли рубля в торговле со странами Европы во многом связан со схемой оплаты газа за рубли; пока доля газа в экспорте России в страны ЕС остается высокой, в общей сложности на минеральное топливо приходилось около 58%, соглашается Бондаренко.

Фиранчук обращает внимание на то, что при анализе корзины валют в расчетах с Европой следует помнить, что к этому региону относится Белоруссия, в торговле с которой доминирует рубль. «Снижение товарооборота с ЕС при относительно стабильном с Беларусью также отчасти объясняет рост доли рубля», — добавляет эксперт.

Интерес к доле рубля во многом связан с тем, что переход на расчеты в нем может способствовать смягчению последствий вторичных санкций. Однако этот путь представляется малоэффективным с точки зрения скорости перехода к таким расчетам и сопутствующих издержек, считает Фиранчук. «Расширение использования рублей с третьими странами за пределами СНГ займет значительное время. Так, например, доля рубля в расчетах за импорт из Турции (6,5% в 2023 году) растет слишком медленно (плюс 2,3 п.п. к 2022 году), а в расчетах за экспорт остается пренебрежимо малой (1%, плюс 0,47 п.п. к 2022 году)», — приводит он показатели. Кузнецов добавляет, что в свете недавних событий, после подписания президентом США Джо Байденом указа о вторичных санкциях для банковских структур в третьих странах, расчеты в рублях и «дружественных» валютах не особенно спасают от санкционных рисков.

«Это показывают проблемы в расчетах с Турцией и Китаем. Если использование таких валют не позволяет избежать санкционных рисков, возникает вопрос, зачем это делать. Удобство доллара и евро может перевесить просто потому, что вы их в большем количестве мест можете потратить. Говорить о том, что «твердые» валюты потеряли гегемонию, сейчас нельзя», — резюмирует эксперт.