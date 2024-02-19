 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу вновь упала ниже 50%

Статистика ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт в Европу составила 49% в декабре
Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт и импорт составила 49% в декабре. РБК разбирался, в каких валютах Россия торговала с разными частями света в 2023 году и о чем говорят произошедшие изменения
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В декабре 2023 года доля рубля в расчетах за экспорт со странами Европы вновь упала ниже половины — до 49%. Последний раз она была ниже 50% в июле 2023 года, после чего превышала 51%, следует из данных ЦБ по структуре валют в расчетах за экспорт и импорт по географическим направлениям, которые изучил РБК.

ЦБ возобновил публикацию этой статистики летом 2023 года после перерыва в полтора года. Только теперь она разбита по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. Раньше данные отражались по ЕС, БРИКС, СНГ, а также по крупнейшим торговым партнерам (Китай, Турция, Индия, Белоруссия, Казахстан и т.д.). В статистике показана доля рубля, валют недружественных стран (доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п.

Как за год менялась структура валют при расчетах за экспорт

  • В целом доля рубля в декабре 2023 года при расчетах за экспорт составила 36,1%, доля доллара и евро — 26,7%, доля валют дружественных стран — 37,2%. Для сравнения: в декабре 2022 года доля рубля была 37,2%, доля долларов и евро — 43,7%, доля «дружественных» валют — 19,1%. Таким образом, при относительно стабильной доле рублевых расчетов наблюдалось уменьшение долларовых и евровых платежей на фоне роста оплаты валютами дружественных стран. В течение 2023 года доля рубля находилась в диапазоне 34,6–43,6%, максимум был зафиксирован в июне.
  • Кроме Европы, к которой относится не только Евросоюз, но и, например, Белоруссия с Молдавией, в декабре рубль также опережал остальные валюты при оплате российского экспорта в страны Карибского бассейна, где его доля составила 91,7%. При этом по европейскому направлению доля рубля резко начала расти в мае 2022 года, хотя с начала позапрошлого года держалась в районе 10%. В течение 2023 года диапазон составлял 43,7–53%. В декабре при расчетах за экспорт с Европой оставшуюся долю заняли доллары и евро — 41,5%, на валюты дружественных стран пришлось всего 9,5%.

Набиуллина назвала долю расчетов России с БРИКС в нацвалютах
Экономика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
  • При расчетах с Азией и Африкой в декабре лидировали валюты дружественных стран — 43,4 и 70,2% соответственно. Доля рубля при расчетах с Азией составила 33,1%, с Африкой — 26,6%. Оставшиеся части заняли доллары и евро.
  • С Америкой и Океанией в декабре в основном рассчитывались с помощью долларов и евро — 62,4 и 64,4% соответственно. Доля рубля по этим направлениям составила 35,2% (с Америкой) и 31,5% (с Океанией).

Как за год менялась структура валют при расчетах за импорт

  • При расчетах за импорт ситуация выглядит немного иначе. В декабре 2023 года общая доля рубля по всем направлениям составила 31%, долларов и евро — 28,2%, доля «дружественных» валют — 40,8%. По сравнению с декабрем 2022 года доля рубля выросла на 2,2 п.п., доля доллара и евро сократилась на 21,8 п.п., доля «дружественных» валют подскочила на 19,6 п.п.
  • В декабре 2023 года рубль лидировал при расчетах с Африкой (48,1%), Европой (49%) и Океанией (43,6%). По африканскому направлению доля долларов и евро заняла 33,1%, доля «дружественных» валют — 18,8%. По европейскому направлению — 47,1% (доллары и евро), 3,9% (валюты дружественных стран).

Валютные переводы из России упали почти в два раза в 2023 году
Финансы
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

  • Со странами Азии и Карибского бассейна в декабре в основном расплачивались «дружественными» валютами — их доля составляла 55,5 и 43,3% соответственно, со странами Америки — долларами и евро (56,1%). Доля рубля в расчетах с Азией составила 24%, со странами Карибского бассейна — 38,4%, с Америкой — 35,1%.

Почему меняется структура валют

Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле произошло «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял Банк России в конце 2022 года. Переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран привели к росту расчетов в китайской валюте и рублях.

«За последние два года валютная структура экспорта претерпела значительные изменения. В разы выросла доля рубля и валют нейтральных стран на фоне снижения доли использования валют недружественных стран. Эти изменения обусловлены ростом торговли со странами Азии, Африки с использованием национальных валют и валют нейтральных стран», — сказал РБК представитель ЦБ. Ведомство ожидает, что тенденция перехода на расчеты в российских рублях и валютах нейтральных стран продолжится и будет характерна для основных торговых партнеров России, добавил он.

Анализируя данные ЦБ, необходимо иметь в виду, что ЦБ отражает статистику валютных расчетов, говорит научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Например, российская фирма-импортер закупает товары в ЕС. Контракт номинирован в евро. Но если транзакция так устроена, что банк списывает сумму с ее рублевого счета, в статистике ЦБ транзакция будет отражаться как рублевая», — объясняет он.

ЕС допустил введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России
Политика
Фото:Wang Yishu / Global Look Press

На выбор валюты также влияет структура товаров. Некоторые товары традиционно торгуются в тех или иных валютах, например нефть — в долларах. Поэтому когда меняется их доля в структуре внешней торговли, меняется и доля соответствующих валют в торговых расчетах, продолжает Кузнецов. По его словам, на статистику также оказывает влияние и характеристика конкретных компаний, участвующих в расчетах. «Исследования показывают, что крупные компании, которые активно закупают комплектующие и привлекают внешнее финансирование, более склонны использовать доллар и евро в своих расчетах», — поясняет Кузнецов.

Процесс замещения доллара и евро продолжится, но менее высокими темпами, чем раньше. Это связано среди прочего с ликвидностью валют дружественных стран, которая ниже, чем у доллара и евро, и с процессами обхода санкций и комплаенс-вопросов, связанных с ведением деятельности с контрагентами из России, говорит старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Почему Европа и другие страны используют рубли

С апреля 2022 года расчеты за газ, поставляемый в ЕС, перешли в рубли. Тогда фактически цены контрактов остались номинированы в евро и долларах, но при оплате европейские компании должны были конвертировать их в рубли, напоминает старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук. Факт высокой доли рубля в торговле со странами Европы во многом связан со схемой оплаты газа за рубли; пока доля газа в экспорте России в страны ЕС остается высокой, в общей сложности на минеральное топливо приходилось около 58%, соглашается Бондаренко.

Фиранчук обращает внимание на то, что при анализе корзины валют в расчетах с Европой следует помнить, что к этому региону относится Белоруссия, в торговле с которой доминирует рубль. «Снижение товарооборота с ЕС при относительно стабильном с Беларусью также отчасти объясняет рост доли рубля», — добавляет эксперт.

Эксперты оценили выгоду от международных расчетов в цифровых рублях
Финансы
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Интерес к доле рубля во многом связан с тем, что переход на расчеты в нем может способствовать смягчению последствий вторичных санкций. Однако этот путь представляется малоэффективным с точки зрения скорости перехода к таким расчетам и сопутствующих издержек, считает Фиранчук. «Расширение использования рублей с третьими странами за пределами СНГ займет значительное время. Так, например, доля рубля в расчетах за импорт из Турции (6,5% в 2023 году) растет слишком медленно (плюс 2,3 п.п. к 2022 году), а в расчетах за экспорт остается пренебрежимо малой (1%, плюс 0,47 п.п. к 2022 году)», — приводит он показатели. Кузнецов добавляет, что в свете недавних событий, после подписания президентом США Джо Байденом указа о вторичных санкциях для банковских структур в третьих странах, расчеты в рублях и «дружественных» валютах не особенно спасают от санкционных рисков.

«Это показывают проблемы в расчетах с Турцией и Китаем. Если использование таких валют не позволяет избежать санкционных рисков, возникает вопрос, зачем это делать. Удобство доллара и евро может перевесить просто потому, что вы их в большем количестве мест можете потратить. Говорить о том, что «твердые» валюты потеряли гегемонию, сейчас нельзя», — резюмирует эксперт.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
рубль санкции
Материалы по теме
Кремль ответил на публикации о проблемах в расчетах России с Китаем
Бизнес
МИД назвал расчет в нацвалютах приоритетом России в БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
«Тревожный прецедент». Почему банки Турции и КНР отворачиваются от России Pro, 08:18
FT узнала об иске к Morgan Stanley из-за выдуманной должности Бизнес, 08:06
Сенаторы вернулись к идее платежей от маркетплейсов для «Почты России» Технологии и медиа, 08:00
Минобороны объявило о взятии коксохимического завода в Авдеевке Политика, 07:50
Три человека погибли при стрельбе Миннесоте Общество, 07:42
ФТС оценила доходы бюджета от курсовых экспортных пошлин Экономика, 07:30
Газпромбанк сдаст в аренду площади IKEA в «Мегах» Бизнес, 07:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу вновь упала ниже 50% Финансы, 07:00
Минобороны сообщило о блокировании подразделений ВСУ под Авдеевкой Политика, 06:56
В Японии отменили видеопослание Зеленского на конференции по Украине Политика, 06:48
Вильфанд предупредил о гололедице и морозе в Москве в начале недели Город, 06:34
WP узнала о разработке в ЕС плана на случай отказа Трампа от помощи Киеву Политика, 06:07
Строительство частных домов стало опережать многоэтажки. Инфографика Экономика, 06:00