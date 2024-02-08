Валютные переводы из России упали почти в два раза в 2023 году

В 2023 году объем валютных переводов физлиц из России снизился на 48,8%, а объем рублевых трансграничных переводов вырос более чем на четверть. Основными целями операций являются переводы собственных средств и оплата товаров

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По итогам 2023 года объем валютных денежных переводов из России, которые совершили физлица, сократился почти в два раза по сравнению с результатами 2022 года — до $27,8 млрд. В то же время трансграничные переводы физлиц в рублях за год выросли на 25,8% — до 1,2 трлн руб. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Как переводили валюту из России

Объем денежных валютных нетто-переводов из России рос с начала 2022 года и достиг своего пика в четвертом квартале 2022 года: тогда за октябрь—декабрь было переведено $20,4 млрд. Всего по итогам 2022 года общий объем трансграничных переводов физлиц в валюте составил $54,3 млрд. Резкое сокращение объема валютных денежных переводов началось в первом квартале 2023 года (тогда объем переводов составил $11,1 млрд), затем он снижался.

По данным ЦБ, основными целями операций в четвертом квартале были переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками (доля этого направления составила 62%). Еще 14% переводов было совершено в качестве расчетов за товары, оставшиеся 24% — это прочие переводы.

В четвертом квартале 2023 года объем валютных трансграничных нетто-переводов физических лиц составил $14,7 млрд. Из них 46,3% транзакций были совершены в долларах США, 26,7% — в евро, 7,4% — в юанях, 7,2% — в иенах и 12,4% — в прочих валютах. Доля дружественных стран в структуре валютных переводов в четвертом квартале 2023 года составила 63,8%, снизившись по сравнению с показателем третьего квартала на 4,5 п.п., а за год — на 3,2 п.п. Для сравнения: в третьем квартале доля дружественных стран составляла 68,3%, во втором квартале — 61,9%, в первом квартале — 60,1%, а в четвертом квартале 2022 года — 67%.

Как переводили рубли из России

Объем трансграничных денежных нетто-переводов физлиц в рублях, наоборот, по итогам года вырос. Основными целями таких переводов в 2023 году стали переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками, их доля составила 89,1%. Еще 3,7% переводов были совершены с целью расчетов за товары, 3,1% — привлеченные займы и кредиты. «В целом рублевые переводы физических лиц связаны преимущественно с импортом и оплатой россиянами зарубежных покупок. Однако часть переводимых средств может направляться на осуществление зарубежных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты», — отмечает ЦБ.

Доля переводов в дружественные страны в четвертом квартале 2023 года составила 74,6%. Она сократилась по сравнению с третьим кварталом 2023 года на 6,9 п.п., но за год выросла на 21,3 п.п. При этом в первом квартале 2023 года преобладала доля рублевых переводов в недружественные страны — 65,4%.