Система быстрых платежей ЦБ стала доступна клиентам большинства банков

Подавляющее большинство банков с универсальной лицензией, подключенные к системе «Мир», стали участниками Системы быстрых платежей. До последнего времени обеспечение переводов в СБП было обязательным только для крупнейших банков

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К Системе быстрых платежей Банка России подключилось большинство кредитных организаций, которые были обязаны сделать это до конца 2020 года. Об этом РБК сообщил представитель регулятора.

«До 1 января к Системе быстрых платежей должны подключиться банки с универсальной лицензией, которые одновременно являются и участниками платежной системы «Мир», а также соответствуют ряду других критериев. Всего таких банков в нашей банковской системе на сегодня 195. В настоящий момент 190 из них уже подключены к СБП», — рассказали в ЦБ в конце декабря. Окончательные данные по итогам года станут доступны в январе.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. С этого момента по 28 декабря 2020 года в ней было проведено 113 млн операций на 815 млрд руб., сообщил представитель Банка России. Для сравнения, за 2019-й и первые три квартала 2020 года россияне совершили 12,4 млрд переводов по картам на 66,5 трлн руб., следует из статистики ЦБ (в нее включаются безналичные операции, не связанные с оплатой товаров и услуг, — помимо переводов с карты на карту это могут быть, например, переводы на благотворительные цели).

СБП позволяет мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. Сервис создавался на фоне монополии Сбербанка на платежном рынке: по последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, его доля составляла 94%. «Сбер», как и другие системно значимые банки, должен был подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, но сделал это на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ.