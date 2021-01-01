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Финансы ,  
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Система быстрых платежей ЦБ стала доступна клиентам большинства банков

Подавляющее большинство банков с универсальной лицензией, подключенные к системе «Мир», стали участниками Системы быстрых платежей. До последнего времени обеспечение переводов в СБП было обязательным только для крупнейших банков
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

К Системе быстрых платежей Банка России подключилось большинство кредитных организаций, которые были обязаны сделать это до конца 2020 года. Об этом РБК сообщил представитель регулятора.

«До 1 января к Системе быстрых платежей должны подключиться банки с универсальной лицензией, которые одновременно являются и участниками платежной системы «Мир», а также соответствуют ряду других критериев. Всего таких банков в нашей банковской системе на сегодня 195. В настоящий момент 190 из них уже подключены к СБП», — рассказали в ЦБ в конце декабря. Окончательные данные по итогам года станут доступны в январе.

Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. С этого момента по 28 декабря 2020 года в ней было проведено 113 млн операций на 815 млрд руб., сообщил представитель Банка России. Для сравнения, за 2019-й и первые три квартала 2020 года россияне совершили 12,4 млрд переводов по картам на 66,5 трлн руб., следует из статистики ЦБ (в нее включаются безналичные операции, не связанные с оплатой товаров и услуг, — помимо переводов с карты на карту это могут быть, например, переводы на благотворительные цели).

СБП позволяет мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. Сервис создавался на фоне монополии Сбербанка на платежном рынке: по последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, его доля составляла 94%. «Сбер», как и другие системно значимые банки, должен был подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, но сделал это на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ.

Всего в России, по состоянию на 1 декабря, работает 371 банк: 249 — с универсальной лицензией (позволяющей проводить все операции), 122 — с базовой, которая содержит ограничения по сравнению с универсальной, например, не позволяет проводить ряд операций с иностранными компаниями и размещать привлеченные деньги в ценные бумаги. Но не все банки подключены к платежной системе «Мир».

Изначально ЦБ обязал банки с универсальной лицензией (кроме системообразующих, которые должны были это сделать на год раньше) присоединиться к проведению переводов между физическими лицами через СБП до 1 октября 2020 года. Однако накануне этого срока Банк России из-за пандемии коронавируса решил отложить до 1 января 2021 года взимание штрафов (до 10 млн руб.) за неподключение к СБП: так как «многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП», объяснял регулятор. Для банков с базовой лицензией обязательства по подключению к системе не установлены.

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Кроме переводов между физическими лицами в СБП реализовано еще несколько видов операций, для подключения которых также установлены сроки. Системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплачивать покупки по QR-коду (переводы от физлица компании) с 1 октября 2021 года, банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. К этим же срокам банки должны будут настроить переводы между гражданами по инициативе получателя и переводы от юридического лица физическому. «Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности», — пояснили в ЦБ.

ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В 2022–2023 годах в СБП могут быть запущены переводы от граждан в пользу государственных органов (оплата налогов, штрафов, сборов и пошлин и т.п.), а также сервис для государственных выплат в пользу граждан. Это «повысит оперативность поступления средств и доступность платежных услуг, в том числе в географически удаленных районах страны», считает ЦБ. Эти планы обозначены в стратегии развития национальной платежной системы Банка России, но точные сроки подключения еще не определены.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России СБП
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