Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Цена биткоина впервые превысила $34 тыс. Финансы, 09:00 Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов Финансы, 09:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 января Общество, 08:56 Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс. Общество, 08:37 В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек Общество, 08:23 Как подорожали автомобили за 2020 год. Сравнительная таблица Авто, 08:14 ВКС сообщили число выведенных на орбиту аппаратов в 2020 году Технологии и медиа, 08:07 Россияне назвали самую благородную профессию Общество, 08:00 Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США Политика, 07:23 СК завел дело после гибели людей при пожаре на пилораме в Томской области Общество, 06:54 Саудовская Аравия снимет запрет на въезд в страну Общество, 06:19 Более 4 млн американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса Общество, 05:56 Освобожденные в Ливии россияне сообщили детали пленения Политика, 05:19 Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни Общество, 04:49
Финансы ,  
0 

Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов

С 1 января 2021 года все банки-участники Системы быстрых платежей должны делиться друг с другом информацией о сомнительных переводах клиентов. Это должно помочь им заранее выявлять мошеннические операции
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Система быстрых платежей Банка России усилила защиту денежных переводов граждан. С 1 января 2021 года в силу вступили новые правила для участников системы, согласно которым банки должны в обязательном порядке обмениваться между собой индикаторами подозрительных операций, совершаемых физическими лицами. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП).

Такой обмен доступен банкам с декабря 2019 года, уточнили в НСПК. Перед вступлением в силу новых правил, по информации ЦБ, данными уже делились около 70% банков-участников системы, говорил РБК представитель регулятора. Теперь это должны делать все работающие в СБП.

О том, что банки усиливают мониторинг переводов, РБК писал в феврале 2020 года: каждому переводу присваивается риск-балл (уровень подозрительности транзакции), о значении которого банки и сообщают друг другу. Если индикаторы укажут, что перевод может совершать мошенник, банк будет принимать решение о блокировке такого платежа и выяснять ситуацию с клиентом.

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП
Финансы
Фото:Philip Toscano / PA Wire / ТАСС

Без возможности такого обмена к системе отказывался подключаться Сбербанк, поскольку считал ее небезопасной для своих клиентов.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Она позволяет переводить денежные средства между счетами разных банков по номеру телефона. Все банки с универсальной лицензией — участники платежной системы «Мир» должны присоединиться к СБП до 1 января 2021 года.

По данным Банка России, за первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов с их карт и счетов примерно 4 млрд руб., совершив более 360 тыс. несанкционированных операций.

Чем поделятся банки

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

«Индикаторы, которые должны устанавливать банк-отправитель и банк-получатель, представляют собой некий базовый набор правил выявления рисков того, что совершается попытка хищения, или же номер, на который переводятся деньги, принадлежит мошенникам. Всего таких правил насчитывается более 50», — объясняет начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Такими индикаторами могут быть попытка перевода с нового устройства, нехарактерное для клиента время проведения операции, большое количество входов в одну учетную запись интернет-банка с разных устройств или смена геолокации, рассказал Сизов. Индикаторами также могут быть связь счета-отправителя или получателя со счетами, замеченными в мошенничестве, а также информация о количестве источников происхождения средств, добавляет руководитель направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Андрей Заикин.

Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Эти индикаторы передает и банк отправителя, и банк получателя средств при переводах в СБП. Пока такой обмен касается только переводов между физическими лицами, пояснили в НСПК. «Обмен подобной информацией позволит повысить выявляемость операций без согласия клиентов и обеспечить надежную защиту финансовых средств клиентов», — объяснил представитель Банка России.

Кто усиливает защиту переводов

К обмену с 1 января присоединятся Промсвязьбанк, «Русский стандарт» и «Зенит», рассказали РБК их представители.

Сбербанк (к СБП имеют доступ только клиенты, пользующиеся приложением, в web-версии она не доступна) реализовал обмен данными в полной мере в сентябре 2020 года — спустя четыре месяца после подключения к системе.

«На текущий момент сложно оценить пользу инициативы, так как не все участники СБП реализовали данное взаимодействие. Часть участников заполняют индикаторы статичными или случайными данными, другие не передают их. На текущий момент мы не видим ни одного участника СБП, который реализует индикаторы с требуемым качеством», — сказал представитель Сбербанка.

Он добавил, что индикаторы позволят участникам СБП проводить оценку операции более качественно за счет дополнительных параметров, однако необходимо, чтобы эти параметры корректно и по единым правилам рассчитывали банки, а пока «невозможно доверять качеству индикаторов в полном объеме». Сбербанк постоянно фиксирует попытки вывода средств через СБП, однако их предотвращает выстроенная система защиты на стороне банка, подчеркнул представитель Сбербанка.

«ВТБ строго выполняет стандарты правил оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП», — сказал представитель банка. Распределенная система мониторинга обогащает существующую модель принятия решения значимыми сведениями от других участников, говорит директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев, а полученные результаты позволяют улучшить качество обслуживания клиентов. Тинькофф Банк начал обмениваться индикаторами с середины 2020 года. «Поддержка данного требования в полном объеме всеми банками-участниками может помочь уменьшить число подозрительных переводов через СБП», — объяснил представитель банка.

«Для формирования объективного профиля операции желательно иметь как данные со стороны получателя, так и данные со стороны отправителя. Хотя основная часть анализа, как и ответственность, все равно остается на отправителе», — объясняет директор департамента информационной безопасности СКБ-банка Денис Улейко. Эти правила лишь часть мер по противодействию переводам денежных средств без согласия клиента и прочим компьютерным атакам, говорит замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Павел Меньшиков. Все ответившие на запрос РБК банки отметили, что также используют собственные системы фрод-мониторинга, информирование клиентов о правилах взаимодействия с банком в дистанционных каналах, отслеживание мошеннических звонков и т.д.

Поможет ли обмен защититься от мошенников

Обмен данными в рамках СБП необходим для оперативного выявления мошенников, которые используют тактику разнесения своих счетов по разным банкам, или действий, направленных на отмывание денежных средств, объясняет Заикин. Навыки и экспертиза ведущих банков в области анализа операций позволяет им распознавать мошеннические переводы за доли секунды — обмен такими данными удвоит контроль и «подтянет» средние банки, которые пока отстают, считает основатель и гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков.

На сегодняшний день требования защиты для денежных переводов можно назвать одними из самых проработанных среди остальных, считает Сизов, добавляя, что в отличие от карточных переводов, в случае с СБП оценку безопасности операции кроме банков формирует и НСПК, то есть дается трехсторонняя оценка.

Автор
Евгения Чернышова
ЦБ банки денежные переводы мошенники
Материалы по теме
Банки и операторы запустят сервисы против подмены номеров мошенниками
Финансы
ЦБ увидел в цифровом рубле способ уйти от «платежного рабства»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter