Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов

С 1 января 2021 года все банки-участники Системы быстрых платежей должны делиться друг с другом информацией о сомнительных переводах клиентов. Это должно помочь им заранее выявлять мошеннические операции

Фото: Андрей Любимов / РБК

Система быстрых платежей Банка России усилила защиту денежных переводов граждан. С 1 января 2021 года в силу вступили новые правила для участников системы, согласно которым банки должны в обязательном порядке обмениваться между собой индикаторами подозрительных операций, совершаемых физическими лицами. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП).

Такой обмен доступен банкам с декабря 2019 года, уточнили в НСПК. Перед вступлением в силу новых правил, по информации ЦБ, данными уже делились около 70% банков-участников системы, говорил РБК представитель регулятора. Теперь это должны делать все работающие в СБП.

О том, что банки усиливают мониторинг переводов, РБК писал в феврале 2020 года: каждому переводу присваивается риск-балл (уровень подозрительности транзакции), о значении которого банки и сообщают друг другу. Если индикаторы укажут, что перевод может совершать мошенник, банк будет принимать решение о блокировке такого платежа и выяснять ситуацию с клиентом.

Без возможности такого обмена к системе отказывался подключаться Сбербанк, поскольку считал ее небезопасной для своих клиентов.