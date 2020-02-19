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Финансы ,  
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Bloomberg узнал о заказе Венесуэлой в России 300 млн новых банкнот

По данным агентства, по заказу ЦБ Венесуэлы «Гознак» должен отпечатать новые банкноты номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров
Фото: Marco Bello / Reuters

Российская компания «Гознак» отпечатает по заказу Центрального банка Венесуэлы 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. суверенных боливаров, сообщает Bloomberg. Агентство утверждает, что ему удалось ознакомиться с контрактом, который «Гознак» и ЦБ Венесуэлы подписали в ноябре прошлого года.

В соответствии с документом «Гознак» должен получить за исполнение контракта €6,8 млн, при этом номинальную стоимость всех отпечатанных им банкнот в пересчете на доллары Bloomberg оценивает в $143 млн.

РБК направил запрос в пресс-службу «Гознака».

Курс суверенного боливара (Bolívar Soberano), введенного властями Венесуэлы в августе 2018 года для замены сильно пострадавшего от гиперинфляции сильного боливара (Bolívar Fuerte), с тех пор сильно упал. Обмен сильного боливара на суверенный производился из расчета 100 тыс. к 1, однако рыночная стоимость банкноты в 50 тыс. суверенных боливаров по текущему курсу составляет всего $0,68, отмечает Bloomberg. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.

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На «Гознаке» отказались прокомментировать Bloomberg данные о заключении контракта с ЦБ Венесуэлы. На сайте компании указано, что она поставляла банкноты в десятки стран мира, а сейчас сотрудничает с ЦБ Ливана, Йемена, Гватемалы, а также «ряда стран Ближнего Зарубежья, Азии и Африки».

Весной 2019 года газета The Financial Times сообщала, что ЦБ Венесуэлы задолжал £18 млн другому крупному производителю наличных денег, британской компании De La Rue. Агентство Reuters отмечало, что долг Венесуэла не может отдать, в частности, из-за наложенных на нее международных санкций.

В октябре 2019 года Reuters сообщал, что Россия увеличила поставки новых банкнот Центробанка восточной части Ливии. Со ссылкой на таможенные данные России Reuters сообщил, что только с февраля по июнь Россия отправила на восток Ливии почти 4,5 млрд ливийских динаров ($3,22 млрд). Агентство связывало рост поставок банкнот в Ливию в 2019 году с наступлением армии маршала Халифы Хафтара на Триполи.

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В 2014 году Министерство финансов США внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) компании и лиц, причастных, по данным ведомства, к реализации контракта по печати на «Гознаке» банкнот для ЦБ Сирии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Венесуэла, «Гознак», банкноты
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