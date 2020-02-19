Bloomberg узнал о заказе Венесуэлой в России 300 млн новых банкнот

По данным агентства, по заказу ЦБ Венесуэлы «Гознак» должен отпечатать новые банкноты номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров

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Российская компания «Гознак» отпечатает по заказу Центрального банка Венесуэлы 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. суверенных боливаров, сообщает Bloomberg. Агентство утверждает, что ему удалось ознакомиться с контрактом, который «Гознак» и ЦБ Венесуэлы подписали в ноябре прошлого года.

В соответствии с документом «Гознак» должен получить за исполнение контракта €6,8 млн, при этом номинальную стоимость всех отпечатанных им банкнот в пересчете на доллары Bloomberg оценивает в $143 млн.

РБК направил запрос в пресс-службу «Гознака».

Курс суверенного боливара (Bolívar Soberano), введенного властями Венесуэлы в августе 2018 года для замены сильно пострадавшего от гиперинфляции сильного боливара (Bolívar Fuerte), с тех пор сильно упал. Обмен сильного боливара на суверенный производился из расчета 100 тыс. к 1, однако рыночная стоимость банкноты в 50 тыс. суверенных боливаров по текущему курсу составляет всего $0,68, отмечает Bloomberg. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.