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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Международное общество банкнот выбрало самую красивую купюру. Фотогалерея
Премии «Банкнота года» удостоилась канадская 10-долларовая купюра. С одной стороны на ней изображена канадская предпринимательница Виола Десмонд, известная своей борьбой с расовой сегрегацией. С другой — Музей прав человека в Виннипеге. Жюри выбирало из более чем 150 новых банкнот, выпущенных во всем мире в течение 2018 года. Однако новый дизайн, чтобы быть номинированными на премию, имели только 10% из них, заметили в Международном обществе банкнот (IBNS)
10-долларовая банкнота Канады
Фото: theibns.org
Это, отметили в IBNS, уже пятая подряд купюра, изготовленная из полимерных материалов, которая завоевала приз «Банкнота года». Ее дизайн жюри посчитало самым красивым в 2018 году
Мексиканские 500 песо
Фото: theibns.org
Также в число наиболее красивых купюр, выпущенных во всем мире в 2018 году, попала банкнота Банка Мексики. На ней изображен ​49-й президент страны ​Бенито Хуарес
Российская 100-рублевая купюра
Фото: theibns.org

Также в число банкнот с наиболее красивым дизайном попала новая российская 100-рублевая купюра. На ее лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин. Банкнота была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России

20 боливийских боливиано
Фото: theibns.org

На купюре изображен расположенный боливийском департаменте Санта-Крус археологический памятник ​Фуэрте-де-Самайпата, а также Дженовева Риос (она во время вторжения Чили в Боливию в 1879 году спрятала от чилийских солдат боливийский флаг), Томас Катари (был аймарским правителем в XVIII веке, прославился тем, что был среди руководителей восстания в Верхнем Перу — современная территория Боливии) и Педро Игнасио Муиба (руководитель еще одной этнической группы моксос (moxos) в в XVIII веке)

500 норвежских крон
Фото: theibns.org
На купюре — спасательное судно известного норвежского кораблестроителя Колина Арчера
50 мавританских угий
Фото: theibns.org
На банкноте — мечеть Ибн Аббаса в столице страны Нуакшоте, а также — звезда и полумесяц
100 венесуэльских боливаров
Фото: theibns.org
С одной стороны на купюре — венесуэльский военный деятель Эсекиель Самора, а с другой — рыжеватая обезьяна и ​расположенный между городами Миранда и Гурико национальный парк Гуатопо
40-долларовая купюра Соломоновых островов
Фото: theibns.org
На лицевой стороне банкноты — карта Соломоновых островов, а также человек, который, будто играя на музыкальном инструменте, дует в большую раковину. На оборотной стороне — изображения детей и отдельно стоящего человека на каноэ, рыбы, черепахи, дайвера и кораллового рифа
50-долларовая банкнота Австралии
Фото: theibns.org
С одной стороны на купюре — Дэвид Юнайпон — проповедник, изобретатель, а также писатель и журналист. На другой — Мемориальная больница для женщин короля Эдуарда и австралийский политик ​Эдит Коуэн
20-долларовая купюра Багамских островов
Фото: theibns.org
На банкноте — башня на Фестивальной площади с видом на гавань Нассау в Нью-Провиденсе
Китайские 50 юаней
Фото: theibns.org
На банкноте — здания штаб-квартиры Народного банка Китая, государственный герб КНР, а также годичные кольца деревьев, ​представляющие собой развитие пяти серий банкнот юаня
Армянские 50 тыс. драм
Фото: theibns.org
На купюре изображены Григорий Просветитель, его статуя, а также купол Эчмиадзинского собора, ​древний армянский монастырь ​Хор Вирап и гора Арарат
Аргентинские 50 песо
Фото: theibns.org
На одной стороне банкноты — Анды, а с другой — два кондора
200 добр Сан-Томе
Фото: theibns.org
На купюре — бабочка рода​ харакс, карта Сан-Томе и Принсипи и сидящая на ветке принсипская солнечная птица
1 тыс. гонконгских долларов
Фото: theibns.org
На купюре изображены панорамный вид на центральный деловой район Гонконга и статуя льва
Теги: мультимедиа, банкноты
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