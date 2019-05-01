Международное общество банкнот выбрало самую красивую купюру. Фотогалерея

10-долларовая банкнота Канады Это, отметили в IBNS, уже пятая подряд купюра, изготовленная из полимерных материалов, которая завоевала приз «Банкнота года». Ее дизайн жюри посчитало самым красивым в 2018 году

Мексиканские 500 песо Также в число наиболее красивых купюр, выпущенных во всем мире в 2018 году, попала банкнота Банка Мексики. На ней изображен ​49-й президент страны ​Бенито Хуарес

Российская 100-рублевая купюра Также в число банкнот с наиболее красивым дизайном попала новая российская 100-рублевая купюра. На ее лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легендарный вратарь Лев Яшин. Банкнота была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России

20 боливийских боливиано На купюре изображен расположенный боливийском департаменте Санта-Крус археологический памятник ​Фуэрте-де-Самайпата, а также Дженовева Риос (она во время вторжения Чили в Боливию в 1879 году спрятала от чилийских солдат боливийский флаг), Томас Катари (был аймарским правителем в XVIII веке, прославился тем, что был среди руководителей восстания в Верхнем Перу — современная территория Боливии) и Педро Игнасио Муиба (руководитель еще одной этнической группы моксос (moxos) в в XVIII веке)

500 норвежских крон На купюре — спасательное судно известного норвежского кораблестроителя Колина Арчера

50 мавританских угий На банкноте — мечеть Ибн Аббаса в столице страны Нуакшоте, а также — звезда и полумесяц

100 венесуэльских боливаров С одной стороны на купюре — венесуэльский военный деятель Эсекиель Самора, а с другой — рыжеватая обезьяна и ​расположенный между городами Миранда и Гурико национальный парк Гуатопо

40-долларовая купюра Соломоновых островов На лицевой стороне банкноты — карта Соломоновых островов, а также человек, который, будто играя на музыкальном инструменте, дует в большую раковину. На оборотной стороне — изображения детей и отдельно стоящего человека на каноэ, рыбы, черепахи, дайвера и кораллового рифа

50-долларовая банкнота Австралии С одной стороны на купюре — Дэвид Юнайпон — проповедник, изобретатель, а также писатель и журналист. На другой — Мемориальная больница для женщин короля Эдуарда и австралийский политик ​Эдит Коуэн

20-долларовая купюра Багамских островов На банкноте — башня на Фестивальной площади с видом на гавань Нассау в Нью-Провиденсе

Китайские 50 юаней На банкноте — здания штаб-квартиры Народного банка Китая, государственный герб КНР, а также годичные кольца деревьев, ​представляющие собой развитие пяти серий банкнот юаня

Армянские 50 тыс. драм На купюре изображены Григорий Просветитель, его статуя, а также купол Эчмиадзинского собора, ​древний армянский монастырь ​Хор Вирап и гора Арарат

Аргентинские 50 песо На одной стороне банкноты — Анды, а с другой — два кондора

200 добр Сан-Томе На купюре — бабочка рода​ харакс, карта Сан-Томе и Принсипи и сидящая на ветке принсипская солнечная птица