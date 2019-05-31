Венесуэла не отдала долг крупнейшему производителю банкнот

Из-за этого De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла £18 млн. Reuters уточняет, что Каракас не смог выплатить долг из-за санкций

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Британская компания De La Rue, один из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского оборудования, не может получить £18 млн, которые задолжал ей Центральный банк Венесуэлы. Об этом пишет Financial Times.

«Мы находимся в постоянном контакте с клиентами, они действительно хотят погасить этот долг», — заявила финансовый директор компании Хелен Уиллис.

Агентство Reuters уточняет, что долг Венесуэла не может отдать, в частности, из-за наложенных на нее международных санкций. С 2013 года, когда Николас Мадуро стал президентом, ВВП латиноамериканской республики сократился на 52,3%, а инфляция выросла со 180 до 130 000% в год. Доходы от продажи нефти (Венесуэла обладает самыми большими запасами углеводородов) снизились в три раза, а ее добыча упала до исторического минимума — 740 тыс. барр./день.

Днем ранее, 30 мая, компания отчиталась о финансовых результатах за 2018/19 год, закончившийся в марте 2019 года, и предупредила о том, что прибыль за 2020 год будет «несколько ниже» планируемой и той, что есть в настоящее время.