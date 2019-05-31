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Венесуэла не отдала долг крупнейшему производителю банкнот
Из-за этого De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла £18 млн. Reuters уточняет, что Каракас не смог выплатить долг из-за санкций
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Британская компания De La Rue, один из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского оборудования, не может получить £18 млн, которые задолжал ей Центральный банк Венесуэлы. Об этом пишет Financial Times.

«Мы находимся в постоянном контакте с клиентами, они действительно хотят погасить этот долг», — заявила финансовый директор компании Хелен Уиллис.

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Агентство Reuters уточняет, что долг Венесуэла не может отдать, в частности, из-за наложенных на нее международных санкций. С 2013 года, когда Николас Мадуро стал президентом, ВВП латиноамериканской республики сократился на 52,3%, а инфляция выросла со 180 до 130 000% в год. Доходы от продажи нефти (Венесуэла обладает самыми большими запасами углеводородов) снизились в три раза, а ее добыча упала до исторического минимума — 740 тыс. барр./день.

Днем ранее, 30 мая, компания отчиталась о финансовых результатах за 2018/19 год, закончившийся в марте 2019 года, и предупредила о том, что прибыль за 2020 год будет «несколько ниже» планируемой и той, что есть в настоящее время.

Компания получила чистый долг в размере £107,5 млн и объяснила его увеличением валовой дебиторской задолженности в размере £40 млн, что обусловлено сроками поступления доходов и долговыми обязательствами, которые остаются за Венесуэлой. Операционная прибыль за год снизилась на 74%, со £123 млн до £31,5 млн. Несмотря на это, выручка компании увеличилась на 14%, до £564,8 млн.

Гендиректор компании Мартин Сазерленд (после публикации отчета он подал в отставку) указал, что рост конкуренции на рынки банкнотной печати, а также потеря контракта на изготовление британских паспортов поставили перед бизнесом De La Rue серьезные проблемы.

«Чтобы частично смягчить это, мы разработали трехлетнюю программу сокращения расходов, которая направлена на обеспечение ежегодной экономии свыше £20 млн к 2022 году. Кроме того, мы будет проводить реорганизацию нашего бизнеса в течение следующих 12 месяцев, направляя себя на повышение эффективности».

De La Rue печатает банкноты для десятков стран мира и паспорта как минимум для 40 других государств. Как отмечает Financial Times, британская компания производит около трети мировых банкнот. После публикации отчета и новостей об уходе гендиректора акции компании на бирже подешевели на 29%, до самого низкого уровня за последние 15 лет.

Автор: Анна Трунина
Теги: Венесуэла, банкноты, Долг, Экономика, Латинская Америка
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