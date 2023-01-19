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ЦБ оценил рост спроса на валюту в период декабрьского падения рубля

Ослабление рубля в конце 2022 года было связано со снижением продаж валюты экспортерами ввиду сократившихся объемов поставок, отметили в ЦБ. Одновременно на рынке наблюдался спрос на «токсичные» валюты со стороны компаний и физлиц
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во второй половине декабре на фоне ослабления курса рубля Банк России зафиксировал рост спроса на «токсичную» валюту и снижение ее продаж со стороны экспортеров, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» за ноябрь—декабрь 2022 года.

Основными покупателями валюты на бирже при этом стали банки, не относящиеся к системно значимыми. В ноябре и декабре они купили 506 и 567 млрд руб. валюты (в эквиваленте) соответственно, что меньше, чем 678 млрд руб., зафиксированных в октябре, указывает регулятор в обзоре. При этом большая часть покупок валюты — 386 млрд руб. — пришлась на вторую половину декабря, указывают в ЦБ.

«Помимо традиционных покупателей валюты (импортеры и физические лица, которые периодически переводят денежные средства на иностранные счета), спрос на «токсичную» валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из недружественных стран, вынужденных уйти с российского рынка из-за санкций», — перечисляет регулятор. Одновременно в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, отмечается в отчете, что также привело к росту спроса банков на иностранную валюту «в целях компенсации влияния на открытую валютную позицию».

Физические лица систематически не продавали валюту, указано в отчете ЦБ. «Исключением стало 15 декабря, когда физические лица продали через крупнейшие банки «токсичной» валюты на 25,8 млрд руб., что временно замедлило ослабление рубля», — сообщает регулятор. При этом покупки этой категории в ноябре и декабре прошлого года составили 70,1 и 154,2 млрд руб. Это негативно сказалось на динамике курса рубля.

Но основным фактором ослабления рубля в конце прошлого года было снижение продаж выручки экспортерами, констатируют в Банке России. По оценке регулятора, в декабре среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров снизились на 6%. Во второй половине декабря темп снижения продажи валюты экспортерами ускорился, следует из обзора. Объем среднедневных чистых продаж составил 37,7 млрд руб. ($576 млн), что на 24% меньше, чем в первой половине месяца.

«Снижение предложения иностранной валюты со стороны крупнейших компаний-экспортеров происходило на фоне нисходящего ценового тренда на поставляемые на экспорт углеводороды с одновременным сокращением физических объемов нефтегазового экспорта», — объяснили в ЦБ.

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Теги
Маргарита Мордовина
Банк России Валюта
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