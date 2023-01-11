Как изменится курс рубля после возвращения Минфина и ЦБ на валютный рынок

На планы по продаже юаней из Фонда национального благосостояния рубль отреагировал укреплением к доллару. РБК попросил экспертов оценить, что будет с рублем после возвращения ЦБ и Минфина на валютный рынок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

После того как Минфин и Банк России объявили о возобновлении операций с валютой в рамках исполнения бюджетного правила, рубль укрепился до 68,5 за доллар, отыграв у американской валюты почти рубль менее чем за полчаса. К середине торгового дня российская валюта ослабилась и снова подобралась к отметке 69 руб., но преодолеть ее так и не смогла — к вечеру рубль торговался в районе 68,5 за доллар. Такая же ситуация наблюдалась в паре евро/рубль: после 12:00 российская валюта резко укрепилась с 74,5 до 73,8, в середине для торговалась в районе 74, а к завершению торгов находилась на отметке 73,7.

Поддержку российской валюте оказал тот факт, что в рамках бюджетного правила ЦБ по поручению Минфина планирует продавать юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за прогнозируемого недополучения 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов в январе. РБК спросил у аналитиков, насколько продолжительным и сильным будет укрепление рубля, как на курс может повлиять смена конфигурации бюджетного правила (теперь бенчмарком является не цена нефти, а предполагаемый объем нефтегазовых доходов) и ожидать ли от ЦБ закупок валюты в будущем.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец

«Мы довольно неожиданно возвращаемся к бюджетному механизму по валюте. Почему неожиданно: с одной стороны, бюджетное правило не поменялось, с другой — поменялось совсем: теперь нет привязки к определенной цене на нефть, а есть ожидаемый объем доходов в рублях. Плюс мы находимся в той действительности, где уже предусмотрены большие объемы расходования средств ФНБ, которые никак не зеркалируются на валютном рынке.

Исходя из обозначенных 8 трлн руб. базовых нефтегазовых доходов [в бюджете на 2023 год] мы можем только оценить, при какой цене на нефть примерно будет осуществляться переход от продаж к покупкам и наоборот. Получается, переходной будет цена в районе $55 за баррель при текущем уровне добычи или несколько выше $60, если мы увидим снижение добычи, как это прогнозировало правительство. Пока добыча не снижалась, цены с учетом дисконта ниже $55 за баррель, поэтому мы видим продажи валюты.

Для валютного рынка в целом эти изменения не означают переход к какому-то новому тренду по курсу, они скорее означают переход к элементам сглаживания относительно волатильности цен на нефть. Причем цена, вокруг которой происходит сглаживание, стала выше относительно предыдущей версии бюджетного правила — $55–60 сейчас против $42 за баррель ранее.

Сейчас это поддержка рубля, это фактор, компенсирующий слабость цен на нефть. Он, по нашим оценкам, может добавить в районе 2% к рублю при прочих равных. До рубля сейчас доходит эффект снижения цен на нефть, но при этом ему окажет поддержку возвращение к элементу бюджетного правила.

Волатильность рубля будет ниже, но речь идет скорее о волатильности внутри года. Для устранения внутримесячной волатильности объем операций слишком маленький и сглаженный. Но для настроения рынка это, безусловно, стабилизирующий фактор».

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг

«Я думаю, что то укрепление рубля, которое мы видим, оно, скорее всего, будет ограничиваться несколькими неделями. При прочих равных условиях все равно рубль будет ослабевать. Другое дело, что появление бюджетного правила снижает волатильность, уменьшает величину колебаний от равновесного курса.

Несколько дней будет стабилизация в районе 69 руб. за доллар, но все же мы будем стремиться к 70 руб. и выше.

Январь такой месяц, когда у нас сезонно низкий импорт, и если принимать во внимание ранний китайский Новый год, то разница между объемами импорта в январе нынешнего года и декабре предыдущего будет больше, чем обычно, поэтому положительное торговое сальдо у нас сейчас сезонно высокое».

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин

«Продажи валюты скорее окажут поддержку рублю. На рынке появляется новый продавец валюты, а это, в свою очередь, ведет к укреплению рубля. Но в текущей ситуации, на мой взгляд, речь даже больше идет о снижении волатильности, а не о направленном влиянии на курс.

Полагаю, что в отдельные моменты мы можем увидеть и покупки валюты, когда нефтегазовая отрасль адаптируется к ограничениям [вступившему в силу запрету на поставки нефти в ЕС и введению странами G7 потолка цен на нефть. — РБК]. Ограничения — это некий набор вызовов, которые так или иначе решаемы. Время решения вызовов будет зависеть от того, насколько будут гибко реагировать экспортеры. Но эти процессы уже идут, возможности для переориентации импорта есть — развивающиеся страны генерируют больший прирост спроса, чем развитые. То есть возможности для адаптации присутствуют, на их реализацию, как мне кажется, может уйти около полугода».

Независимый аналитик Виктор Тунев

«Объемы продаж [юаней по бюджетному правилу] очень несущественны для валютного рынка. Его объемы по трем основным валютам (юань, доллар, евро) в день — порядка $4–5 млрд, а ЦБ будет продавать за месяц $800 млн, что практически никак не скажется на валютном рынке, даже если эта цифра будет в два-три раза выше. Здесь я бы отметил другие факторы. У нас накоплены значительные валютные активы банками (открытая позиция до $73 млрд на 1 декабря 2022 года), и, вероятно, избыточные валютные активы есть у экспортеров. Их операции по продаже или покупке валюты гораздо больше влияют на курс, нежели бюджетное правило.

В моменте все находятся в некотором шоке — потому что рассчитывали, что ЦБ будет покупать валюту для Минфина, а фактически мы видим продажи. Поэтому мы видим укрепление рубля, но оно скорее краткосрочное».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

«С 5 февраля будет введено европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, а также будет введен потолок цен на их продажу в третьи страны. Это может еще больше ограничить нефтегазовые доходы России, если не будут найдены варианты перенаправить поставки в другие страны. Отметим, что нефтепродукты перенаправить будет сложнее, чем сырую нефть.

Минфин представил таблицу плановых базовых месячных нефтегазовых доходов бюджета: в январе — 585,1 млрд руб., в феврале — 669,8 млрд и в целом до конца года доходы планируются выше 650 млрд руб. (в январе — самые минимальные). Таким образом, мы вполне допускаем, что объем недополученных доходов в дальнейшем будет расти как в связи с новыми санкциями на нефтепродукты, так и из-за увеличения плановых нефтегазовых доходов.

Наш базовый прогноз по Urals на этот год — $60 за баррель, однако мы видим существенные риски, что цены будут ниже. Поэтому мы вполне допускаем, что мы весь год будем наблюдать продажи валюты в рамках бюджетного правила. В базовом сценарии мы полагаем, что рубль будет на несколько рублей крепче к доллару и евро с учетом нового бюджетного правила, чем без него. Мы ожидаем, что среднегодовой курс рубля к доллару составит 70, к евро — 73, к юаню — 10. В целом бюджетное правило, как и раньше, будет снижать зависимость рубля от колебаний цен на нефть и газ. Какого-то сильного укрепления из-за введения продаж валюты мы не ждем. Бюджетное правило, как и раньше, будет иметь накопительный эффект.

Первый квартал — традиционно самый благоприятный для рубля из-за сезонности текущего счета платежного баланса РФ: высокое предложение валюты при низком спросе на нее».

Директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой

«При текущих макропараметрах (3330 руб. за баррель для Urals и добыче около 10,5–11 млн барр. в сутки в декабре) в ближайшие месяцы Минфин с высокой вероятностью будет вынужден продавать валюту, нежели покупать. По нашим оценкам, каждые $10 млрд покупок/продаж валюты в год (при прочих равных) эквивалентны изменению среднегодового курса на 1,5 руб. к доллару.

Существенным минусом нового подхода является чувствительность операций к изменению курса по независящим от нефти/газа причинам — например, более активные продажи валюты населением приведут к укреплению курса и снижению нефтегазовых доходов бюджета в рублях, поэтому и Минфину придется либо больше продавать, либо меньше покупать в зависимости от условий. Именно это происходило в 2017-м, в связи с чем с 2018 года подход был скорректирован: для расчетов стал использоваться фактический курс, а отклонения от прогнозного компенсировались займами через ОФЗ.

В ближайшие месяцы рубль вряд ли устойчиво отклонится от текущих уровней в сторону ослабления, краткосрочно мы по-прежнему допускаем его умеренный рост до 66–68 к доллару».