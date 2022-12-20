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Глава «Открытия» спрогнозировал падение добычи нефти в России на 50 млн т

Глава банка «Открытие»: добыча нефти в России в 2023 году снизится с 525 млн до 475 млн т
Из-за эмбарго ЕС добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн т, до 475 млн т. Такую оценку в интервью РБК дал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. В бюджет заложен более оптимистичный прогноз — 490 млн т
BRENT BRENT $80,89 +0,36%
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн т, с 525 млн до 475 млн т. Такой прогноз озвучил в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря.

В 2021 году на ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) пришлось 68–70% от совокупного экспорта российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок — туда было поставлено 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

«Непонятно даже не то, куда поставлять эту нефть, а кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки. Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платежного баланса в следующем году», — сказал банкир. По его словам, это «значительно» повлияет и на бюджет, и на экономику.

В бюджете, который принимался, когда уже было известно о готовящемся европейском эмбарго, заложен более оптимистичный прогноз по добыче на следующий год — 490 млн т.

После того как члены ЕС договорились отказаться от поставок российской нефти по морю, а также о введении потолка цен на нее для третьих стран на уровне $60 за баррель (к этому решению присоединились страны G7), президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи в качестве одной из ответных мер, не назвав точных показателей. А департамент исследований и прогнозирования Центробанка в еженедельном бюллетене, выпущенном 7 декабря, назвал европейское эмбарго и потолок цен на российскую нефть «новым шоком», способным в ближайшие месяцы «значимо снизить уровень экономической активности» в России. Санкции всегда носят характер шоков — экономических или финансовых, так как из-за них нарушаются цепочки поставок и происходит вынужденное снижение производства, говорится в исследовании. Ограничения имеют также «продолжительный накопительный эффект», который со временем уменьшает потенциал экономики «через снижение ее производительности и эффективности», особенно в высокотехнологичных отраслях, считают эксперты ЦБ.

Но Минэнерго не согласилось с этими выводами. «В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах», — подчеркнул первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По данным Argus Media, России уже удалось перенаправить значительную часть поставок нефти из Европы в Азию. Если в январе, до начала военного конфликта на Украине, на поставки в ЕС приходилось 85% общего объема морских поставок нефти эталонной марки Urals — 5,16 млн т из 6 млн т, то в сентябре — лишь 24% (1,78 млн т из 7,4 млн т). Индия увеличила закупки Urals с нуля в начале года чуть более чем до 40% к началу осени, а Турция — менее чем с 5 до 21%. В январе—сентябре 2022 года Индия нарастила закупки российской нефти (не только Urals, но и смеси ESPO, транспортируемой в порт Козьмино по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) в восемь раз, до 20,5 млн т, следует из индийской таможенной статистики. По данным китайской таможни, Пекин закупил за тот же период почти 72 млн т российской нефти против 65,7 млн т за аналогичный период годом ранее.

Вице-премьер Александр Новак считает, что в следующем году возможно временное снижение добычи нефти, но небольшое: «Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения [добычи] нефти, поскольку ситуация неопределенная, волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут большие объемы. Тем не менее мы не исключаем этого, хотя делаем все для того, чтобы ситуация была стабильная и реализация нефти была на уровне тех [объемов], которых мы достигли в 2022 году», — сказал он.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Анна Пустякова, Элина Тихонова
нефть потолок цен на нефть Михаил Задорнов санкции
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