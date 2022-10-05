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Финансы ,  
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Доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России за день

Объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже впервые превысил оборот по долларам, тренд сохраняется уже два дня. Связано это скорее с падением популярности американской валюты, чем с ростом спроса на китайскую, говорят эксперты
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» 3 октября достиг 70,3 млрд руб., по этому инструменту было совершено 64,9 тыс. сделок, свидетельствуют данные Мосбиржи. В паре доллар/рубль объем и количество сделок составили 68,2 млрд руб. и 29,5 тыс. соответственно. Таким образом, по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже, показывают исторические данные площадки. Торги в паре евро/рубль юань тоже обогнал (их объем составил всего 47,5 млрд руб.) — но, в отличие от доллара, не впервые.

4 октября тренд продолжился. К окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд руб. (21,5 тыс. сделок), с юанем — 63,9 млрд руб. (46 тыс.), а с евро — лишь 47,3 млрд руб. (18,5 тыс.). Ранее пара юань/рубль обгоняла по объемам доллар только в ходе торгового дня, а не по его итогам. Например, такой случай был зафиксирован на бирже 18 августа.

Еще 30 сентября общий дневной объем торгов в паре доллар/рубль достигал 120 млрд руб., а днем ранее превышал 135 млрд руб. Тогда рынок был взволнован из-за анонсированных The Wall Street Journal возможных санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), которые в теории могут привести к остановке торгов долларом (на прошлой неделе США вводить их не стали). Кроме того, смена валюты — лидера рынка произошла на фоне новостей о предложении Банка России внести изменения в методологию формирования официального курса валют к рублю, что вновь подняло вопрос о рисках остановки биржевых торгов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

На фоне отсутствия санкций против биржевой инфраструктуры объем торгов в паре доллар/юань, который еще на прошлой неделе достигал рекордных 61,2 млрд руб., сократился почти в 12 раз. По итогам 3 октября в этой паре было совершено чуть больше 2 тыс. сделок на общую сумму 5,3 млрд руб.

Значительный рост интереса к биржевым торгам юанем ранее отмечали в Банке России. В августе физлица купили на бирже китайской валюты на 39 млрд руб., указывал регулятор в сентябрьском обзоре рисков финансовых рынков. По оценке ЦБ, в августе доля юаня на биржевом рынке достигла 26%, в то время как еще в апреле она составляла 6%. На внебиржевом рынке доля китайской валюты увеличилась до 17% (в апреле — 4%) от оборота торгов по всем валютным парам.

Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем
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Фото:Carlos Barria / Reuters

В интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что доллар «однозначно стал токсичной валютой» и больше не нужен России. Основная альтернатива — юань: «Потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара». Помимо китайской валюты также интересен дирхам (нацвалюта Объединенных Арабских Эмиратов), указывал Моисеев. Запуск торгов дирхамом Мосбиржа анонсировала еще в июне, но до сих пор этот процесс находится на стадии проработки.

Закрепится ли юань в статусе лидера

Тот факт, что объем торгов юанем превысил объем торгов долларом, скорее говорит о падении интереса к доллару, чем о росте интереса к юаню, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. «70 млрд руб., проторгованные вчера в юане, — это вполне средний объем по нынешним временам», — указывает эксперт. Согласно данным Мосбиржи, среднедневной объем торгов в паре рубль/юань в сентябре составил около 60 млрд руб., а в отдельные дни превышал 100 млрд руб. Сыроваткин ожидает, что в дальнейшем объем торгов в паре доллар/рубль продолжит снижаться, а в паре юань/рубль — расти.

Ожидания блокировки торгов долларом и евро приводят к тому, что инвесторы спешат продать и перевести средства в юань, констатирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В конце сентября активный переход в китайскую валюту наблюдался в паре доллар/юань, где рекордно выросли торги. Но, поскольку в последнем пакете санкций не оказалось Национального клирингового центра, тема покупки юаней за доллары в начале октября перестала быть актуальной, торговый оборот здесь резко снизился, говорит Потавин.

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В паре юань/рубль тенденция к увеличению оборотов сохраняется. Потавин отмечает рост предложения китайской валюты со стороны дочерних иностранных банков, а также со стороны нефинансовых организаций. «Все это указывает на то, что в России юань становится все более популярной иностранной валютой и для бизнеса, и для населения», — делает вывод эксперт. Он допускает, что через какое-то время именно китайский юань станет основной торговой валютой на российском внутреннем рынке.

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Маргарита Мордовина
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