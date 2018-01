Неожиданный госзаказ: каковы последствия превращения ПСБ в оборонный банк

Промсвязьбанк станет опорным банком для гособоронзаказа, его возглавит Петр Фрадков. При этом банк сохранит существующий бизнес, заверяют участники процесса. РБК разбирался, какие риски для Промсвязьбанка несет его новый статус

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, объявил глава Минфина Антон Силуанов в пятницу, 19 января. По словам министра, банк «по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа».

Силуанов сообщил, что руководителем банка станет Петр Фрадков (сейчас занимает пост гендиректора Российского экспортного центра, РЭЦ). Петр Фрадков через пресс-службу РЭЦ уточнил, что уже принимает участие в работе, проводимой Правительством России и ЦБ по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств гособоронзаказа в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК. «Важно, что при ориентации на гособоронзаказ банк продолжит активно работать в традиционном для него корпоративном и розничном сегментах», — отметил Петр Фрадков.

Промсвязьбанк будет осуществлять банковское сопровождение гособоронзаказа одновременно с обычными операциями, подтвердили в ЦБ. 15 декабря 2017 года ЦБ сообщил о санации Промсвязьбанка, оздоровление банка проводится по новой схеме при прямом участии ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. В рамках санации капитал 12 января ЦБ принял решение об уменьшении банка до 1 рубля. Следующим этапом должна стать докапитализация банка посредством выкупа допэмиссии ЦБ. Как заявил представитель регулятора, банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность в течение первого квартала 2018 года. На дополнительные вопросы относительно трансформации банка в опорный для гооборонзаказа в ЦБ не ответили.

Почему именно Петр Фрадков

Петр Фрадков родился 7 февраля 1978 года в Москве, его отец — Михаил Фрадков, бывший директор Службы внешней разведки России, экс-председатель правительства. Деятельность Петра Фрадкова в ходе его карьеры была сосредоточена на сфере развития и финансирования экспортной деятельности России, а также в банковской сфере. С 2007 по 2014 года он был заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), а с 2014 по 2016 года — первым заместителем предправления ВЭБ, и в этой должности курировал вопросы, касающиеся участия банка в реализации государственной внешнеэкономической политики. Сейчас Петр Фрадков также возглавляет совет директоров АО «ЭКСАР», входит в набсовет Росэксимбанка (входят в РЭЦ).

В портфеле ВЭБа всегда было много системно значимых проектов, и Петр Фрадков занимался налаживанием связей с такими компаниями, то есть у него есть опыт работы с крупными инфраструктурными проектами, рассуждает один из бывших топ-менеджером Промсвязьбанка. «Петр эффективно выстроил работу ЭКСАР и РЭЦ, которые обеспечили значимое увеличение объемов российского несырьевого экспорта», -передал РБК через пресс-службу гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Управленческий опыт во Внешэкономбанке и репутация банкира-профессионала помогут ему сделать новую структуру успешным, мощным, универсальным банком», — сказал РБК глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Петр Фрадков — опытный руководитель, его квалификация и опыт позволяют решать поставленную государством задачу», — говорит первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.

Последствия для бизнеса Промсвязьбанка

Несмотря на заявления о том, что Промсвязьбанк продолжит осуществлять традиционные операции параллельно с обслуживанием гособоронзаказа, эксперты считают, что его бизнес после изменения статуса изменится. «У банка возможно будут задачи не только по ОПК, но и в традиционных рыночных сегментах, — говорит аналитик S&P Екатерина Марушкевич. — Однако возможности его развития в этих сегментах в связи с обретением нового статуса и новых функций могут быть ограничены».

У Промсвязьбанка исторически была экспертиза в международном бизнесе, торговом и экспортном финансировании, он был активным игроком в факторинге, а также развивал розничный бизнес и обслуживал малые и средние предприятия, напоминает аналитик Moody's Лев Дорф. «Скорее всего, для нишевого банка такая обширная экспертиза востребована не будет и банк будет перестраивать свою деятельность прежде всего под те цели и задачи, которые на него будут возложены, — считает Лев Дорф. — Процесс перепрофилирования бизнеса будет происходить естественным путем: клиентская база, вероятно, обновится. На 1 декабря 2017 года объем клиентских средств в банке составлял 960 млрд руб., из которых средства физических лиц составляли 370 млрд руб., при этом их большая часть приходилась на срочные депозиты. Розничный бизнес может использоваться банком для обслуживания зарплатных проектов и оказания услуг сотрудникам предприятий, которые перейдут на обслуживание в ПСБ». В любом случае любой отток средств в случае ухода какой-то части клиентов при необходимости будет восполняться за счет средств ЦБ. Сегодня, кстати, регулятор подтвердил гарантии непрерывности деятельности Промсвязьбанка в течение срока санации, заключает эксперт.

Озвученное Минфином решение может повлиять и на структуру рейтинга Промсвязьбанка, считает аналитик S&P Екатерина Марушкевич. «С одной стороны, мы не можем исключать давления на собственную кредитоспособность банка в связи с вероятными изменениями в его бизнес-модели и клиентской базе. С другой стороны, возможно увеличение фактора государственной поддержки, если банк становится опорным для финансирования важного государственного сектора», — говорит аналитик S&P.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Оборонные риски

В случае включения Промсвязьбанка в санкционный список основными последствиями могут стать запрет на операции в иностранной валюте, не исключает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Законом об антироссийских санкциях, принятом в США 2 августа 2017 года предусмотрен набор санкций для нарушителей (граждан и компаний по всему миру), то есть документ имеет экстерриториальное действие. Это могут быть запрет на экспорт американских товаров, запрет на привлечение заемного финансирования в США на сумму более $10 млн, отказ в американских визах. Также предусмотрена возможность введения запрета на операции обмена валюты, которые подлежат юрисдикции США, запрет на проведение переводов и платежей, которые подлежат юрисдикции США и в которых заинтересовано санкционное лицо. «Если этот сценарий будет реализован, банк не сможет проводить расчеты в долларах, у него могут быть заблокированы зарубежные корсчета, — рассуждает Денис Порывай. — Возможно, чтобы снизить риски, банку придется превентивно закрывать иностранные корсчета. При этом необходимо будет искать решение, как производить расчеты по обязательствам в иностранной валюте, в частности, с вкладчиками».

У Промсвязьбанка, согласно его материалам, открыты счета в восьми зарубежных банках. Из них четыре банка расположены в США (Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York Mellon, JP Morgan, Citibank), четыре — в Европе (Deutsche Bank, CommerzBank, Landesbank, CreditSuisse). «На корсчетах в банках-нерезидентах было размещено 13,8 млрд руб. в рублевом эквиваленте, — подсчитал Денис Порывай. — Также от нерезидентов было привлечено по депозитам 12 млрд руб., по корсчетам — 3,6 млрд руб. То есть если США введут запрет на валютные расчеты для банка, то непонятно, как банк будет исполнять обязательства перед иностранными контрагентами, в том числе по евробондам».

В Промсвязьбанке не ответили на запрос РБК относительно сценариев работы в случае введения санкций.

Что будет с вкладами?

Сейчас под санкциями работают несколько российских банков. В марте 2014 года в санкционный список попали банк «Россия», СМП-банк, Собинбанк и Инвесткапиталбанк. Вследствие этого банки столкнулись с невозможностью проводить операции в валюте с иностранными контрагентами. Как писал РБК, сразу после ввода санкций СМП банк перестал открывать вклады в иностранной валюте, но обслуживал уже существующие. Уже через несколько дней банк сообщил, что возобновил прием и выдачу вкладов в валюте. Для этого банк «осуществил ряд банкнотных сделок, что позволило завезти в офисы наличные средства».

Опрошенные РБК эксперты разошлись в оценках того, как ПСБ продолжит работу со вкладами частных лиц. По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, никаких дополнительных рисков у валютных вкладчиков Промсвязьбанка не возникает, поскольку банк находится под контролем ЦБ. В этой связи ПСБ сможет при необходимости купить валюту на внутреннем рынке или конвертировать ее, если потребуется расплатиться с вкладчиками.

Однако начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков отмечает, что у Промсвязьбанка очень много рыночных клиентов, и в случае введения жестких ограничений на операции с иностранной валютой могут возникнуть трудности. По его мнению, одними из вариантов разрешения этой проблемы может стать передача валютных активов и обязательств другому банку, или проведение расчетов через другие банки-агенты, у которых есть доступ к иностранной валюте. С валютными заемщиками будет проще договориться о конвертации в рубли на дату погашения кредита, в отличие от вкладчиков они вряд ли будут расценивать конвертацию как ущемление своих прав, добавляет Волков.

Перспективы отключения Visa и MasterCard

Одним из худших вариантов развития событий эксперты называют возможность отключения карт Промсвязьбанка от платежных систем Visa и MasterСard. Такие примеры в истории уже были. 26 декабря 2014 года Visa и MasterСard уведомили российские банки о необходимости приостановки операций с банковскими картами этих систем на территории Крыма. Причиной являлся указ правительства США, запрещавший зарегистрированным в США компаниям оказывать услуги (прямо или косвенно) лицам, осуществляющим деятельность на территории Крыма.

В диапазоне тех санкций, которые применялись в отношении российских банков ранее, отключение от платежных систем Visa и MasterCard может стать крайней мерой для Промсвязьбанка, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. С ним согласен и управляющий директор НРА Павел Самиев. Однако, как отмечает эксперт, работа российской платежной системы «Мир» может сгладить негативный эффект такого отключения для клиентов банка. «Но в этом случае основной проблемой может стать отсутствие возможности расплачиваться картами «Мир» за границей», — дополняет он.

Павел Самиев добавляет, что до последнего момента санкции в отношении российских банков не было секторальными и отраслевыми — они касались акционеров компаний или же банков, которые работали непосредственно в Крыму.

При этом наличие «Мира», позволит, например, Просвязьбанку проводить зарплатные проекты для предприятий оборонной промышленности, тем самым создавая полный цикл обслуживания, говорит старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.