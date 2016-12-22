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Опорный банк для оборонки возглавит Петр Фрадков
Санация «по списку», 12:06
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Опорный банк для оборонки возглавит Петр Фрадков
Опорным банком для гособоронзаказа, как и сообщали СМИ накануне, станет Промсвязьбанк. Главой банка планируется назначить Петра Фрадкова, который сейчас руководит Российским экспортным центром
Петр Фрадков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По словам чиновника, банк «по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа».

Силуанов сообщил, что руководителем банка планируется назначить Петра Фрадкова (сейчас занимает пост гендиректора Российского экспортного центра).

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Петр Фрадков — сын Михаила Фрадкова, возглавлявшего правительство России в 2004–2007 годах, а в 2007–2016 годах руководившего Службой внешней разведки России. Ранее Петр Фрадков работал первым зампредом Внешэкономбанка, а также заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства. Кандидат на место Фрадкова в РЭЦ есть, он будет объявлен в ближайшее время, сообщил РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Промсвязьбанк занимает десятое место среди российских банков по объему активов, по данным ренкинга «Интерфакс-100».

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О том, что опорным банком для гособоронзаказа правительство выбрало Промсвязьбанк, накануне сообщал «Коммерсантъ». «Сначала ЦБ закроет дыру в Промсвязьбанке, затем определит, какой капитал необходим банку для осуществления новых целей. Затем состоится юридическая передача кредитной организации казначейству», — объяснял изданию схему действий с банком источник в финансово-экономическом блоке правительства.​

Центробанк взял Промсвязьбанк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 15 декабря 2017 года. Банку, по предварительной оценке, требуется доначислить резервы на сумму 200 млрд руб. Банк санируется по ускоренной схеме — его капитал был уменьшен до 1 руб. (в результате чего доли акционеров были размыты) уже 12 января.

Необходимость создания опорного банка для оборонно-промышленного сектора появилась из-за санкционных рисков. В опорный банк могут быть переведены операции по оборонным контрактам из тех банков, которые опасаются попасть под санкции США из-за сотрудничества с предприятиями российского ОПК. Из-за санкционных рисков в начале января от обслуживания российских оборонных предприятий отказался крупнейший частный банк России по объему активов — Альфа-банк.

В ЦБ РБК уточнили, что Промсвязьбанк будет осуществлять банковское сопровождение гособоронзаказа одновременно с обычными операциями. Как заявил представитель регулятора, банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность в течение первого квартала 2018 года. «Промсвязьбанк специализируется на обслуживании и кредитовании предприятий реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности и машиностроения, одновременно банк имеет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физических лиц, имеет широкую филиальную сеть и представительства за рубежом (в Индии и Китае), — напомнили в ЦБ. — То есть характер его деятельности отвечает целям и задачам осуществления соответствующего банковского обслуживания и сопровождения в рамках закона «О государственном оборонном заказе».

Авторы: Георгий Перемитин, Елена Пашутинская.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Промсвязьбанк , Петр Фрадков
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