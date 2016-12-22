Капитал Промсвязьбанка спишут до 1 руб. через месяц после начала санации

В результате уменьшения капитала доли акционеров банка будут размыты. Следующий этап — вхождение ЦБ в капитал Промсвязьбанка

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк России в пятницу, 12 января, принял решение об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка до 1 руб., говорится в приказе регулятора. Основанием для списания капитала стало установление Банком России отрицательного значения величины собственных средств банка. Списание капитала осуществит временная администрация Промсвязьбанка в лице Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Решение о списании капитала Промсвязьбанка ЦБ принял в рекордные по сравнению с предыдущими случаями в рамках применения новой схемы санации сроки. Капитал «ФК Открытие» и Бинбанка был списан спустя почти три месяца после введения временной администрации.

Столь сжатые сроки объясняются ускоренным режимом санации, о котором заявлял ЦБ в момент ввода в банк временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В ноябре вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие ФКБС полномочиями принимать решения об использовании резервного фонда и иных фондов банка для покрытия его убытков и конвертации субординированных инструментов в обыкновенные акции.

По состоянию на 1 декабря размер собственных средств Промсвязьбанка, согласно информации на сайте ЦБ, составлял 161,36 млрд руб., уставный капитал — 11,13 млрд руб.

О санации Промсвязьбанка, входящего в число системно-значимых банков, ЦБ сообщил 15 декабря 2017 года. Финансовое оздоровление банка проводится по новой схеме при прямом участии ЦБ в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Промсвязьбанк стал третьим после «ФК Открытие» и Бинбанка случаем применения новой схемы. В числе причин принятого решения ЦБ указывал кредитование собственников, некачественный капитал и избыточную санационную нагрузку. По предварительным оценкам ЦБ, банку требовалось доначислить резервы на сумму 200 млрд руб. Накануне санации были сформированы резервы на сумму 104 млрд руб.

Уменьшение капитала до 1 руб. означает размытие доли действующих акционеров банка и является одним из ключевых условий докапитализации банка со стороны ЦБ. Ряд шагов в этом направлении ЦБ уже предпринял. В частности, 22 декабря ЦБ сообщил о наступлении оснований для прекращения обязательств перед топ-менеджментом и контролирующими банк лицами и обязательств банка по субординированным кредитам.

Согласно закону «О банкротстве» решение Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка вступает в силу со дня принятия соответствующего приказа Банка России и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня первого опубликования или размещения сообщения о списании. Обжалование такого решения Банка России и применение мер по обеспечению исков в отношении банка не приостанавливают действие решения Банка России.

Структура акционеров Промсвязьбанка по состоянию на январь не раскрыта. Согласно информации на сайте Промсвязьбанка на 29 ноября 2017 года, 50,03% его акций через Promsvyaz Capital B.V. контролируют Алексей и Дмитрий Ананьевы, 11,7% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, 10% — НПФ «Будущее», 8,5% — МКБ, 6,1% — НПФ «Сафмар», 3,8% — НПФ «Доверие», 3,2% — ООО «Левит» Леонида Михельсона и Леонида Симановского, 1,9% — банку «Санкт-Петербург» и 4,4% — акционерам-миноритариям с долями менее 1%.

В декабре структура собственности резко изменилась. Банки МКБ и «Санкт-Петербург» владели акциями Промсвязьбанка в рамках сделок РЕПО, которые были закрыты в декабре и ноябре, поэтому оба банка больше не входят в число акционеров. Пенсионные фонды «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», как ранее писал РБК, продали свои акции 14 декабря, то есть за день до объявления о начале санации Промсвязьбанка. ЦБ счел такую продажу акций подозрительной и заявил о проведении проверки, а затем и об обращении в правоохранительные органы по этим фактам.