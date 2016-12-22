Фрадков рассказал о начале работы в Промсвязьбанке

Петр Фрадков прокомментировал свое назначение главой Промсвязьбанка. Его комментарий, распространенный пресс-службой Российского экспортного центра, есть в распоряжении РБК.

«Действительно, я получил предложение возглавить Промсвязьбанк и ответил согласием», — заявил он.

По словам Фрадкова, он уже участвует в работе правительства и Центробанка по подготовке нормативной базы для передачи в банк средств гособоронзаказа и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК. «Считаю, что для реализации этой масштабной задачи банк обладает всеми компетенциями и финансовыми возможностями, развитой региональной сетью и хорошим опытом работы с промышленностью, в том числе с предприятиями ОПК», — подчеркнул он.

«При ориентации на гособоронзаказ банк продолжит активно работать в традиционном для него корпоративном и розничном сегментах. Банк обладает большим опытом работы с компаниями МСП и серьезным кредитным портфелем. Таким образом, есть уверенность, что Промсвязьбанк справится с возлагаемыми на него задачами», — считает банкир.

Ранее, 19 января министр финансов России Антон Силуанов, подтвердил появившуюся в «Коммерсанте» информацию о том, что Промсвязьбанк снова станет опорным для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, а руководителем банка планируется назначить Фрадкова, сейчас занимающего должность главы Российского экспортного центра.

В декабре Центробанк заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в ряде сомнительных сделок и взял банк на санацию по ускоренной схеме. Владелец банка Дмитрий Ананьев покинул Россию.

12 января капитал банка был списан до 1 руб. Это означает размытие доли действующих акционеров банка и является одним из ключевых условий докапитализации банка со стороны ЦБ.