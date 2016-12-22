Минфин создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу

Ведомство официально подтвердило информацию о создании нового банка, который будет работать только со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Ранее сообщалось, что он будет образован на базе «Глобэкса»

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Министерство финансов решило создать опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу (ГОЗ) и крупным госконтрактам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Новообразованная кредитная организация станет основным банком по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, в частности будет осуществлять банковское сопровождение госконтрактов, проводить расчеты с подрядчиками, то есть оборонными предприятиями. Новый банк также возьмет на себя кредитование предприятий оборонки.

В Минфине не уточнили, какая организация станет основной для создания банка для гособоронзаказа. «Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — говорится в сообщении. Процедуры по его передаче в госсобственность будут завершены в ближайшее время.

В декабре 2017 года РБК сообщал, что банк для нужд оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет создан на базе принадлежащего Внешэкономбанку (ВЭБ) «Глобэкса», который передадут Росимуществу, сообщали источники Reuters.

ВЭБ санировал «Глобэкс» в 2008 году, получив на эти цели 80 млрд руб. у государства. По данным «Банки.ру», он занимается 51-е место в России по размеру активов, в 2016 году убытки банка составили 10,59 млрд руб.

Ранее РБК писал, что для финансового обслуживания оборонки вместо опорного банка власти могли создать расчетно-кассовый центр на базе Федерального казначейства. Так или иначе новые меры продиктованы расширением санкций США против России, по словам источника РБК, таким образом власти собираются защитить от рисков работающие с гособоронзаказом банки.

Скорее всего, оборонный банк будет создан на базе одного из существующих банков второго порядка, находящихся в госсобственности, — создавать организацию с нуля нет смысла, — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. — Наверное, он примет на себя «санкционный удар», не сможет работать на внешних рынках. В то же время для обслуживания оборонного заказа достаточно работы на локальном российском уровне. Таким образом, оборонный банк снимет риски ограничений международной деятельности для крупных российских банков.

РБК отправил запрос в Министерство обороны.