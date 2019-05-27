МВД год назад не нашло повода для уголовного дела в сделках «Восточного»

Сделку из дела Майкла Калви, в которой СК увидел признаки мошенничества, полиция проверила летом 2018 года, сообщили источники РБК. Тогда на опрос в МВД вызывали членов совета директоров банка «Восточный», но дело не возбудили

Сотрудники московского Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, еще летом 2018 года, следует из запросов полиции у банка «Восточный» (есть у РБК). Информацию подтвердили три источника, близкие к разным сторонам корпоративного конфликта, и собеседник, знакомый с информацией о проверке. Однако проверка не закончилась возбуждением дела: его уже в 2019 году завел Следственный комитет по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова.

Как развивалось дело Калви За контроль над банком «Восточный» борются две группы акционеров: фонд Baring Vostok (владеет 52% акций) и «Финвижн» Артема Аветисяна, которого поддерживают миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2%). Конфликт начался в 2018 году, но общественный резонанс он получил в феврале 2019 года, когда Калви и других партнеров Baring Vostok (Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна) задержали. Уголовное дело против них завели по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ, у структур Baring более 50%) на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций компании IFTG, оцененный в 3 млрд руб. IFTG — это люксембургский инвестфонд, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. По версии следствия, стоимость ценных бумаг фонда составляла всего 600 тыс. руб. Дело возбудили после заявления в ФСБ, которое написал Юсупов, в апреле Калви перевели из-под стражи под домашний арест. Калви связывал свое уголовное преследование с акционерным конфликтом.

Что заинтересовало МВД

Запрос о предоставлении информации УЭБ Главного управления МВД по Москве направило в банк «Восточный» 28 мая 2018 года. Полицию интересовало, выдавал ли банк Первому коллекторскому бюро кредиты в 2015 году, а также объем задолженности у банка по заключенным с ПКБ кредитным договорам. Полицейские требовали предоставить ответ до 1 июня 2018 года. В середине июня банк получил повторный запрос от УЭБ ГУВД Москвы (есть у РБК) с требованием предоставить информацию о сделках между ПКБ и «Восточным» в период с 2015-го по май 2018 год уже по решению Замоскворецкого суда Москвы.

«Восточный» 11 декабря 2015 года заключил два кредитных договора с ПКБ: на 1,5 млрд руб. и на $15,1 млн (30 декабря конвертирован в рублевый на 1,1 млрд руб.). Банк обменял кредиты ПКБ на 2,5 млрд руб. на акции IFTG в феврале 2017 года (соответственно во время запроса МВД задолженности у ПКБ перед банком уже не было). Тогда это решение поддержал совет директоров банка. Уступить кредиты в обмен на ценные бумаги IFTG совету директоров «Восточного» советовали представители Baring, в том числе Калви. Члены совета директоров от Baring Vostok в голосовании не участвовали, так как ПКБ аффилирован с Baring Vostok. Потом Юсупов, который проголосовал за одобрение сделки, заявил, что Калви ввел совет директоров в заблуждение, а пакет акций IFTG стоит значительно дешевле из-за ограничений, наложенных на акции компании в ее уставе.