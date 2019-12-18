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Дело Baring Vostok ,  
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Аветисян заявил о готовности заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Артем Аветисян заявил РБК, что готов к мировому соглашению с фондом Baring Vostok. «Я не считаю, что точка невозврата пройдена», — сказал он. Но переговоры о разрешении акционерного спора вокруг «Восточного» сейчас не ведутся
Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, вместе с партнерами контролирующий банк «Восточный», в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok (через Evison владеет 42% акций «Восточного»).

Конфликт между сторонами начался в 2018 году. Он касался опциона на 9,99% акций банка, исполнение которого поменяло контролирующего акционера банка, а также взаимных претензий к активам «Восточного» и сделкам с ними. В феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб.

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Аветисян не связывает «судьбу акционерного конфликта с развитием уголовного дела в отношении Майкла Калви», хотя об этом неоднократно говорили его оппоненты. «Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению», — сказал он, уточнив, что компания «условий никаких не ставит».

Baring Vostok, по его словам, тоже не выдвигает предложений. С представителями фонда Аветисян, по его словам, не общается.

Представитель Baring Vostok не ответил на запрос РБК.

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На вопрос о том, обсуждал ли он с Юсуповым возможность отзыва заявления о возбуждении уголовного дела, Аветисян сказал, что «основанием для заявления стали факты, не имеющие никакого отношения к нормальной деловой практике, а имеющие очевидные признаки преступления».

Следствие считает, что Калви убедил совет директоров «Восточного» проголосовать за сделку по обмену кредита Первому коллекторскому бюро размером 2,5 млрд руб. на акции инвестфонда IFTG. Правоохранители посчитали, что на момент совершения сделки в 2017 году акции IFTG стоили 600 тыс. руб. Осенью 2019 года появились итоги оценки стоимости акций, заказанной следствием. На момент сделки акции стоили 250 млн руб. из-за ограничений в уставе IFTG (впоследствии их сняли), но их рыночная стоимость составляет 3,7 млрд руб., оценили в Российском обществе оценщиков. Аветисян сказал РБК, что не знаком с материалами оценки.

Авторы: Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Теги: Baring Vostok, Артем Аветисян
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