Аветисян заявил о готовности заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Артем Аветисян заявил РБК, что готов к мировому соглашению с фондом Baring Vostok. «Я не считаю, что точка невозврата пройдена», — сказал он. Но переговоры о разрешении акционерного спора вокруг «Восточного» сейчас не ведутся

Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян, вместе с партнерами контролирующий банк «Восточный», в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok (через Evison владеет 42% акций «Восточного»).

Конфликт между сторонами начался в 2018 году. Он касался опциона на 9,99% акций банка, исполнение которого поменяло контролирующего акционера банка, а также взаимных претензий к активам «Восточного» и сделкам с ними. В феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб.

Аветисян не связывает «судьбу акционерного конфликта с развитием уголовного дела в отношении Майкла Калви», хотя об этом неоднократно говорили его оппоненты. «Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению», — сказал он, уточнив, что компания «условий никаких не ставит».

Baring Vostok, по его словам, тоже не выдвигает предложений. С представителями фонда Аветисян, по его словам, не общается.