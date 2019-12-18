Банк из дела Калви выполнил предписание ЦБ на сумму свыше 5 млрд руб.

«На сегодняшний день у банка нет неисполненных предписаний и банк не нарушает ни один из нормативов достаточности капитала», — сказали РБК в пресс-службе «Восточного».

Проблемы «Восточного» с достаточностью базового капитала (норматив Н1.1) начались после майского предписания ЦБ на 5 млрд руб.: банк его выполнил, но норматив снизился до 4,66% при минимально допустимом уровне 4,5%. Снижение ниже уровня 5,125% в течение длительного периода времени — это повод для списания вечного субординированного долга. У банка есть выпуски таких бондов на $125 млн. В августе норматив достаточности капитала банку удалось восстановить, а в октябре он поднялся до 5,9%. Суборды банк списывать не стал, но в ноябре отменил выплату купона по ним в размере $6,25 млн. Угрозы списания субордов сейчас нет, сказал РБК Аветисян.

В октябре «Восточный» поднял норматив благодаря тому, что заработал неорганическую для себя прибыль, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. «Банк признал прибыль в размере 2,8 млрд руб. в сентябре-октябре, большая часть этой прибыли носила неорганический характер», — отметил эксперт. Если банк признал резервы в объеме 5,8 млрд руб. в ноябре, то при условии, что это не было компенсировано прибылью, норматив достаточности базового капитала мог снова оказаться ниже триггера 5,125%, рассуждает он.

Предыдущая проверка ЦБ «Восточного» завершилась в августе 2018 года, тогда регулятор предписал досоздать банку резервов на 16,7 млрд руб., в основном из-за претензий к корпоративному портфелю. Банк досоздавал резервы постепенно, но в апреле этого года из-за нарушений финансового плана был вынужден провести дорезервирование сразу на 12 млрд руб. Таким образом, только в этом году банк досоздал резервов по требованию ЦБ более чем на 20 млрд руб.

«Восточный» находится в центре корпоративного конфликта между фондом Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. Конфликт начался весной 2018 года после неисполнения фондом Baring Vostok опциона на 9,99% акций банка. Фонд обвинил «Финвижн» и Юсупова в выводе активов и отказался отдавать контроль (на тот момент Baring Vostok через кипрскую Evison держал 52% акций банка). Позднее, в феврале 2019 года, против основателя фонда Майкла Калви, а также троих его топ-менеджеров — Филиппа Дельпаля, Вагана Абгарян и Ивана Зюзина — было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление в ФСБ подал Юсупов. Калви связывал дело с акционерным конфликтом, другая сторона это отрицает. Уже летом «Финвижн» добилась решения суда и исполнила опцион, получив контроль над банком.