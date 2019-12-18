Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне

Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне

Baring Vostok инициирует против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна уголовное преследование в Лондоне. Повод — неуважение к английским арбитрам, которое проявила компания Аветисяна, решив судиться с Baring в России

Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.

Ранее компания «Финвижн» нарушила приказ Высокого суда Лондона, запретившего ей вести разбирательства в России параллельно со спором в Международном коммерческом арбитраже (LCIA).

«Недавно юристы коллег инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс», — рассказал Аветисян.

Представитель Baring Vostok не ответил на запрос РБК.