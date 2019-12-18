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Дело Baring Vostok ,  
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Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне
Baring Vostok инициирует против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна уголовное преследование в Лондоне. Повод — неуважение к английским арбитрам, которое проявила компания Аветисяна, решив судиться с Baring в России
Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.

Ранее компания «Финвижн» нарушила приказ Высокого суда Лондона, запретившего ей вести разбирательства в России параллельно со спором в Международном коммерческом арбитраже (LCIA).

«Недавно юристы коллег инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс», — рассказал Аветисян.

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Финансы

Представитель Baring Vostok не ответил на запрос РБК.

«Финвижн» и Baring Vostok, объединив свои банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, заключили акционерное соглашение, которое подразумевало разрешение всех споров в LCIA. По условиям соглашения, Evison (кипрская структура Baring Vostok, владевшая тогда контрольным пакетом банка) предоставила «Финвижн» опцион на 9,99% акций «Восточного». Когда в марте 2018 года пришел срок его исполнения, Evison не стала продавать акции. Baring Vostok обвинил «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструма» перед объединением с «Восточным» и подал иск к компании Аветисяна в LCIA на 17,5 млрд руб. «Финвижн» подала встречные претензии более чем на 20 млрд руб.

Калви сообщил новые подробности о деле Baring Vostok
Финансы

В феврале 2019 года российский Следственный комитет завел уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров фонда: их подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». На этом фоне «Финвижн» начала разбирательство о спорном опционе в России. Высокий суд Лондона несколько раз запрещал «Финвижн» вести суды в России, но компания добилась решения российского Арбитража, которое позволило ей исполнить опцион на 9,99%. Исполнив опцион, «Финвижн» вместе с миноритариями — партнерами Артема Аветисяна — Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — получила контроль над банком.

Суд в Лондоне не защитил Калви от претензий «Восточного» на ₽18,8 млрд
Финансы

С новыми акционерами банк «Восточный» начал предъявлять иски к Evison и основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Сейчас Арбитражный суд Амурской области рассматривает иски о возмещении ущерба на 18,8 млрд руб. Baring пытался отбиться от претензий: фонд обратился в Высокий суд Лондона с просьбой запретить банку судиться в России. Судья решил, что банк может судиться с Evison и Калви в России, но признал, что «Финвижн» «недобросовестно» добилась контроля над банком. В решении Высокого суда говорилось, что Evison уже начала разбирательства о предполагаемом неуважении к суду. В документе не указывалось, кого Evison в этом обвиняет.

Требование запретить банку «Восточный» подавать иски на возмещение ущерба Аветисян в интервью РБК назвал «абсурдным»: «Адвокаты коллег, видимо, судят других по своим меркам. Как раз они активно используют возможности для обхода запретов Лондонского суда».

Сознательное неисполнение решений английского суда может повлечь за собой тюремное заключение. Например, в 2012 году Высокий суд Лондона приговорил казахского бизнесмена Мухтара Аблязова почти к двум годам тюремного заключения за обман суда. А в 2016 году основателя Межпробанка Сергея Пугачева английские арбитры приговорили к такому же сроку заочно за то, что он в нарушение запрета суда уехал из Великобритании во Францию.

Авторы: Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Теги: Артем Аветисян, Baring Vostok
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