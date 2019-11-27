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Дело Baring Vostok ,  
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Baring Vostok подал жалобу на силовиков через госплатформу

Инвестиционный фонд Baring Vostok подал жалобу на незаконное уголовное преследование и содержание своих сотрудников и коллег под стражей через платформу «ЗаБизнес», сообщил РБК представитель фонда.

«Очевидно, что она создана именно для таких вопиющих случаев как дело Baring Vostok, в рамках которого трое невиновных людей уже более 9 месяцев находятся в СИЗО», — сказал он.

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Представитель фонда отметил, что платформу поддержали крупнейшие бизнес-ассоциации, которые неоднократного говорили, что дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и ряда других сотрудников фонда используется как инструмент давления в корпоративном конфликте. «Поэтому мы надеемся, что необъяснимое присутствие на презентации платформы людей, имеющих прямое отношение к проблеме незаконного преследования бизнеса и делу Baring Vostok в частности не отразится на объективности рассмотрения нашей жалобы», — заявил представитель Baring Vostok.

Создание платформы «ЗаБизнес» курировало Агентство стратегических инициатив (АСИ), в частности директор направления «Новый бизнес» Артем Аветисян, глава совета директоров «Восточного». Калви связывал уголовное дело с конфликтом с группой акционеров банка, включая Аветисяна.

В жалобе говорится, что следователь, возбудивший дело, допустил процессуальные нарушения: рапорт о преступлении был подготовлен не сотрудниками СК, а управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ, дело не прекратили несмотря на отсутствие в действиях Калви признаков мошенничества, а также были нарушены требования уголовно-процессуального кодекса и разъяснения Верховного суда о запрете заключения под стражу обвиняемых по бизнес-преступлениям.

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По версии следствия, Калви и его подчиненные убедили акционеров банка «Восточный» списать долг Первого коллекторского бюро по кредиту в 2,5 млрд руб. в обмен на акции компании IFTG. Их реальная стоимость, как утверждает следствие, составила 600 тыс. руб. В сентябре сообщалось, что экспертиза, заказанная следствием, показала, что указанный пакет в IFTG стоит 3,8 млрд руб., банк «Восточный» не согласился с такой оценкой, но в октябре результаты экспертизы приобщили к делу.

Теги: Baring Vostok, жалоба, следствие
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