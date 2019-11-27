Baring Vostok подал жалобу на силовиков через госплатформу

Инвестиционный фонд Baring Vostok подал жалобу на незаконное уголовное преследование и содержание своих сотрудников и коллег под стражей через платформу «ЗаБизнес», сообщил РБК представитель фонда.

«Очевидно, что она создана именно для таких вопиющих случаев как дело Baring Vostok, в рамках которого трое невиновных людей уже более 9 месяцев находятся в СИЗО», — сказал он.

Представитель фонда отметил, что платформу поддержали крупнейшие бизнес-ассоциации, которые неоднократного говорили, что дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и ряда других сотрудников фонда используется как инструмент давления в корпоративном конфликте. «Поэтому мы надеемся, что необъяснимое присутствие на презентации платформы людей, имеющих прямое отношение к проблеме незаконного преследования бизнеса и делу Baring Vostok в частности не отразится на объективности рассмотрения нашей жалобы», — заявил представитель Baring Vostok.