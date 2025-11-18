 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников
0

Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками

Набиуллина: банки в борьбе с мошенниками перегнули палку с блокировками счетов
Сюжет
Как защититься от мошенников
ЦБ пришлось «разруливать» ситуации, когда клиентам банков блокировали счета без объяснений, рассказала Набиуллина. Вместе с тем, антимошеннические меры привели к снижению жалоб на пропажу средств
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Россияне стали значительно меньше жаловаться на мошенничество, это может стать тенденцией, но при этом выросли сообщения о необоснованных блокировках счетов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента», передает корреспондент РБК.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и, надеюсь, что проблема будет решена», — рассказала Набиуллина.

ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались». 

Суд в Якутии отказал в возврате квартиры, проданной из-за мошенников
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Блокировать средства могут по трем основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства, поясняла ранее Набиуллина.

Росфинмониторинг получил 840 обращений с начала 2025 года от граждан и компаний по поводу блокировки банковских счетов — их количество выросло по сравнению с прошлым периодом. Как пояснили в ведомстве, рост обращений связан с усилением мер банков против дроп-схем — случаев, когда людей вовлекают в операции по обналичиванию или выводу преступных средств.

Блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента объяснить характер операций, при отсутствии нарушений ограничения снимут, рассказывал начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Эльвира Набиуллина Центробанк мошенники блокировка счетов
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
