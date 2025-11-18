Набиуллина заявила, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками
Россияне стали значительно меньше жаловаться на мошенничество, это может стать тенденцией, но при этом выросли сообщения о необоснованных блокировках счетов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента», передает корреспондент РБК.
«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и, надеюсь, что проблема будет решена», — рассказала Набиуллина.
ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов и подчеркивает необходимость принятия решений так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».
Блокировать средства могут по трем основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства, поясняла ранее Набиуллина.
Росфинмониторинг получил 840 обращений с начала 2025 года от граждан и компаний по поводу блокировки банковских счетов — их количество выросло по сравнению с прошлым периодом. Как пояснили в ведомстве, рост обращений связан с усилением мер банков против дроп-схем — случаев, когда людей вовлекают в операции по обналичиванию или выводу преступных средств.
Блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента объяснить характер операций, при отсутствии нарушений ограничения снимут, рассказывал начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.
