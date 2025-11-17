Суд в Якутии отказал в возврате квартиры, проданной из-за мошенников

Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке Ирине Кириллине в возврате квартиры, проданной, по утверждению женщины, под влиянием мошенников, и оставил недвижимость покупательнице Ольге Аргуновой.

Пенсионерка продала свою квартиру в 2023 году после разговора с телефонными мошенниками, но позже смогла оспорить сделку. Однако после апелляции покупательницы Верховный суд отменил это решение.

Ключевым фактором для утверждения сделки стала повторная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная во Владивостоке. Эксперты установили, что в момент заключения сделки Кириллина могла понимать значение своих действий и руководить ими, психических расстройств у нее не было. Более того, как следует из материалов дела, после продажи квартиры Кириллина освободила помещение и при выезде не предъявила претензий покупательнице.

«Таким образом, никаких доказательств того, что сделка купли-продажи от 11 сентября 2023 года является недействительной, истцом не представлено, в связи с чем исковые требования о признании ее недействительной и применении последствий ее недействительности удовлетворению не подлежат», — говорится в апелляционном определении.

В ответной апелляционной жалобе пенсионерке было отказано. В ноябре суд постановил оставить недвижимость покупательнице, сообщает SakhaPress.

В октябре «Москва24» рассказала о решении суда вернуть жилье пенсионерке, которое та продала шесть лет назад, в 2019-м. Однокомнатную квартиру приобрел ее сосед за 5 млн руб. и сделал там ремонт за 1 млн руб. Спустя три года после сделки женщина заявила, что не осознавала своих действий, и предоставила необходимые справки. Суд удовлетворил ее требования.

Российская гильдия риэлторов в октябре сообщала, что за год количество судебных споров, в которых бывшие хозяева пытаются вернуть недвижимость после сделки, выросло на 15–20%. Суд обязывает покупателя вернуть квартиру, а продавца — полученные за нее деньги, однако последний утверждает, что передал их мошенникам или подает на банкротство.

Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что подобная судебная практика похожа на мошенническую схему. Юристы и риелторы рекомендовали проводить «расследование» перед заключением сделок, в том числе обращать внимание на поведение продавца, чтобы избежать рисков.