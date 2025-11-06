 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Росфинмониторинг напомнил о блокировке банками подозрительных счетов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банки в России используют системы отслеживания подозрительных операций клиентов и при необходимости могут временно блокировать счета. Об этом рассказал начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам Курьянова, сбои в таких системах случаются редко, а блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. Тогда банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента объяснить характер операций. Ограничения снимут после проверки, если нарушений нет.

Меры основаны на законе о противодействии отмыванию доходов и законе № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». При подозрении на сомнительную транзакцию банк может приостановить перевод на два дня или отказать в его выполнении.

ЦБ раскрыл, сколько обменяли монет на банкноты во время «Монетной недели»
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС
В сентябре Росфинмониторинг сообщил, что с начала 2025 года получил 840 обращений от граждан и компаний по поводу блокировки банковских счетов — их количество выросло по сравнению с прошлым периодом.

Как пояснили в ведомстве, рост обращений связан с усилением мер банков против дроп-схем — случаев, когда людей вовлекают в операции по обналичиванию или выводу преступных средств.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Росфинмониторинг Банки блокировка счетов
