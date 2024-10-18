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Кредиты для физических лиц в 2024 году ,  
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Эксклюзив

ЦБ назвал возможные сроки появления лимитов на ипотеку и автокредиты

Сюжет
Кредиты для физических лиц в 2024 году
Право на введение прямых количественных ограничений в автокредитовании и ипотеке может появиться у Банка России с 1 апреля 2025 года, рассчитывают в ЦБ. За счет этих мер регулятор хочет снизить риски в кредитовании
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России рассчитывает, что сможет применять прямые количественные ограничения или макропруденциальные лимиты (МПЛ) для автокредитов с 1 апреля 2025 года. Об этом РБК рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах форума «Финополис».

«Мы получили сейчас поручение президента, ожидаем, что в ближайшее время у нас завершится согласование с правительством, получим положительный отзыв. Ожидаем, что примерно с 1 апреля 2025 года у нас инструмент появится», — отметила она.

Данилова уточнила, что после этого срока регулятору понадобится еще разработать дополнительные нормативные акты по МПЛ в автокредитах и «заодно в ипотеке», до того как вводить эти меры. Регулятор рассчитывает, что поправки об МПЛ в ипотеке тоже заработают с 1 апреля 2025 года, добавили в пресс-службе Банка России.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Макропруденциальные лимиты, прямо ограничивающие российские банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче ссуд с определенными характеристиками, действуют с 2023 года и пока распространяются только на необеспеченные кредиты и займы. Ранее Банк России настаивал на внедрении МПЛ в ипотеке — законопроект о предоставлении регулятору соответствующего права уже внесен в Госдуму и прошел первое чтение в феврале 2024 года, но до сих пор не принят. В ЦБ указывали на сложности в обсуждении этой инициативы: в частности, было предложение обязать Банк России согласовывать новые ограничения в ипотеке с Минстроем.

1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ проработать изменения законодательства, которые бы дали регулятору полномочия на введение МПЛ в автокредитовании. 17 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что ЦБ рассчитывает получить право использовать такой инструмент.

Банк России начал ужесточать требования к выдаче автокредитов этой весной. Регулятор указывал, что портфель таких ссуд растет очень быстро — более чем на 50% в годовом выражении, а качество кредитов на покупку машин падает. Так, за первый квартал 2024 года 61% автокредитов был предоставлен заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%. Годом ранее доля таких выдач составляла 50%, а в начале 2022 года — 44%. ПДН отражает долю среднемесячного официального дохода, которую заемщик отдает на погашение кредитов и займов.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Надбавки по автокредитам в зависимости от ПДН начали действовать с 1 июля. У ЦБ пока нет данных за третий квартал, какой эффект эти ограничения оказали на выдачи автокредитов и их качество, сказала Данилова. Но она подчеркнула, что эффективность применения надбавок не отменяет целесообразность МПЛ в автокредитовании.

«В целом, используя инструмент надбавок и потом лимитов в необеспеченном кредитовании, мы поняли, что лимиты достаточно эффективные. Они могут быстрее и эффективнее, чем надбавки, улучшить структуру кредитования. Например, по необеспеченным [кредитам] у нас ситуация существенно улучшилась: у нас была доля [кредитов с] ПДН 80% плюс — 36%, а стало всего 12% за небольшой период действия лимита», — подчеркнула она.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Frank RG (есть у РБК), в сентябре российские банки одобрили клиентам-физлицам 173,8 тыс. автокредитов на общую сумму 247,9 млрд руб. По сравнению с августом объем выдач увеличился на 12%, это новый рекорд для российского рынка. С начала года банки выдали населению автокредиты на 1,89 трлн руб. Это уже на 22,8% больше, чем за весь прошлый год.

По словам Даниловой, макропруденциальные лимиты в автокредитовании могут устанавливаться в зависимости от двух параметров — ПДН и срока ссуды, как это сейчас действует в необеспеченном кредитовании. Что касается МПЛ в ипотеке, то параметра может быть три — ПДН, уровень первоначального взноса, а также срок кредита.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки регулирование автокредитование Ипотека автокредиты Банк Россия
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