В ЦБ объяснили, как будет работать «период охлаждения» по потребкредитам

«Период охлаждения» подразумевает, что банк не будет сразу переводить взятый кредит на счет потребителя, чтобы у того было время получить уведомление и проверить заявку. Это мера борьбы с мошенниками

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Банк России предлагает ввести обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег. Его длительность, как уточнили в пресс-службе регулятора, будет зависеть от суммы кредита (займа).

Ранее в ЦБ отмечали, что такой «период охлаждения» необходим, чтобы люди были заранее уведомлены, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал госуслуг.

«Предполагается, что для сумм до 50 тыс. руб. период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, — 48 часов», — говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем регулятор уточняет, что «период охлаждения» не планируется применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства.

Инициатива предусматривает, что банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика, рассказали в ЦБ.

Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора. «Реализация предложенных мер защитит граждан, которые под воздействием злоумышленников оформляют кредиты и займы и отдают им полученные деньги», — подчеркнули в ЦБ.

О том, что Центробанк работает с Минцифры над созданием механизма «периода охлаждения», в конце сентября сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. «Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал госуслуг. С Минцифры работаем», — рассказала она.

Тогда же глава регулятора отмечала, что, по ее мнению, «период охлаждения» должен вводиться для всех видов кредитов, «безотносительно признаков мошенничества», но различаться в зависимости от суммы кредита. Вместе с тем Набиуллина признавала, что этот механизм может быть неудобным для банков и вызвать беспокойство у граждан, если человек, к примеру, хотел быстро купить понравившийся товар, однако отметила, что «спонтанные кредиты под воздействием навязчивой рекламы — это тоже путь к закредитованности граждан».

«Поэтому, наверно, ничего страшного: если человек большой кредит хочет взять, он сможет подождать два дня. Будем справляться хорошо с проблемой мошенничества, можем этот период охлаждения уменьшать, можем повышать рамки», — считает она.