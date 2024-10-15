 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Правительство утвердило порядок самозапрета на кредиты для россиян

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о праве россиян устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов, сообщает пресс-служба правительства России.

Воспользоваться правом можно с 1 марта 2025 года при помощи двух вариантов. Во-первых, подать заявление через портал госуслуг. Его переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего ответ отобразится в личном кабинете пользователя.

Другой способ — прийти лично в МФЦ. В таком случае граждане смогут получить ответ от бюро кредитных историй как через МФЦ, так и в личном кабинете.

Заявление о снятии самозапрета можно подать такими же способами. Россияне смогут воспользоваться этой услугой неограниченное количество раз.

«Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — говорит источник.

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов с 1 марта 2025 года.

Самозапрет будет распространяться только на потребительские кредиты и займы, но не будет касаться ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

Постановление правительства на эту тему — часть работы по реализации новых норм законов «О кредитных историях» и «О потребительском кредите».

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
кредиты законы Госдума Михаил Мишустин правительство
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
Финансы
Почти половина россиян захотели установить самозапрет на кредиты
Общество
Госдума приняла закон о самозапрете на кредиты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
НКР повысило кредитный рейтинг НАЗа с A.ru до A+.ruКредитные рейтинги, 13:06
ПСБ запустил для вкладчиков акцию «Проведи Новый год с ПСБ»Пресс-релиз, 13:04
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктовИнвестиции, 13:04
Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравленияхОбщество, 13:02
Чернышенко поблагодарил Позднякова за работу на посту главы ОКРСпорт, 13:00
В Кремле назвали смелым поступок женщины, повесившей флаг России в ОдессеПолитика, 13:00
Песков описал отношение к выборам в Грузии словами «не наше дело»Политика, 12:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Продажи новостроек в России упали в два раза с отменой льготной ипотекиНедвижимость, 12:52
Школьница подралась с буфетчицей в Башкирии. ВидеоОбщество, 12:47
Фетисов назвал странной отставку Позднякова с поста главы ОКРСпорт, 12:46
Новый генсек НАТО пообещал Украине «настоящие перемены» на поле бояПолитика, 12:41
Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от поддержки УкраиныПолитика, 12:38
Чем известен Станислав Поздняков, который уходит с поста главы ОКР12:38
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в миреИнвестиции, 12:31