Правительство утвердило порядок самозапрета на кредиты для россиян

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о праве россиян устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов, сообщает пресс-служба правительства России.

Воспользоваться правом можно с 1 марта 2025 года при помощи двух вариантов. Во-первых, подать заявление через портал госуслуг. Его переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего ответ отобразится в личном кабинете пользователя.

Другой способ — прийти лично в МФЦ. В таком случае граждане смогут получить ответ от бюро кредитных историй как через МФЦ, так и в личном кабинете.

Заявление о снятии самозапрета можно подать такими же способами. Россияне смогут воспользоваться этой услугой неограниченное количество раз.

«Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — говорит источник.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов с 1 марта 2025 года.

Самозапрет будет распространяться только на потребительские кредиты и займы, но не будет касаться ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

Постановление правительства на эту тему — часть работы по реализации новых норм законов «О кредитных историях» и «О потребительском кредите».