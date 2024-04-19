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Финансы ,  
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Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали

Начальник отдела ЦБ: доля займов МФО закредитованным клиентам упала до 14%
14% микрозаймов сейчас получают наиболее закредитованные клиенты МФО, сообщили в ЦБ. За 2023 год эта доля сократилась втрое. Банк России связывает это с успехом в регулировании и тем, что «рынок согласился с правилами игры»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2023 год доля займов, выданных микрофинансовыми организациями клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой, сократилась почти втрое — с 41 до 14%, сообщил начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко на MFO Russia Forum, передает корреспондент РБК.

Речь идет о клиентах с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% — тех, кто отдает на обслуживание кредитов и займов свыше 80% своего ежемесячного дохода. По словам Майстренко, структура выдач микрозаймов улучшилась за счет мер Банка России — с 2023 года для банков и МФО действуют прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ссуд с определенными характеристиками. Для микрофинансовых организаций это займы клиентам с ПДН выше 80% и с ПДН в диапазоне 50–80%. Их доля в общем объеме выдач компании за квартал не должно превышать 15% и 25% соответственно.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Как следует из презентации Майстренко, за первый квартал 2023 года, то есть за три первых месяца действия МПЛ, доля займов высокозакредитованным заемщикам упала на 12 процентных пунктов, до 29%, и продолжала постепенно падать. В четвертом квартале прошлого года, когда лимиты были существенно ужесточены, произошло еще одно существенное сокращение выдач займов именно таким клиентам — сразу на 11 п.п., до 14%. МПЛ для ссуд с ПДН 50–80% стали действовать для участников рынка только в четвертом квартале прошлого года — тогда же доля таких займов в выдачах упала на 3 п.п., до 17%.

«Рынок согласился с правилами игры, и мы видели, что значительная часть МФО действительно соблюдали макропруденциальные лимиты, — отметил Майстренко. — Основная часть [выдач] перераспределилась в группу наименее закредитованных лиц». По данным ЦБ, доля займов, предоставленных клиентам с ПДН ниже 50%, сейчас достигает 52%, за год она увеличилась вдвое.

«Что для нас положительно, так это то, что рос сегмент займов до 10 тыс. руб., то есть МФО не прибегали к каким-то обходным путям», — добавил Майстренко. Макропруденциальные лимиты не распространяются на небольшие ссуды, показатель ПДН по ним не рассчитывается. На такие микрозаймы в четвертом квартале приходилось 18% всего объема выдач в сегменте МФО, следует из данных ЦБ.

ЦБ оценил падение выдач микрокредитов в России
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По оценкам Банка России, на начало 2024 года заемщиками только микрофинансовых организаций были 4 млн россиян, еще 3,9 млн имеют долги не только перед МФО, но и перед банками. Таким образом, МФО работают с 15,8% российских заемщиков. 69% клиентов платят только по одном займу, 14% — по двум, а 11% имеют задолженность одновременно по четырем и более займам.

На начало 2024 года средний долг заемщика в МФО достигал 45,8 тыс. руб. ЦБ отмечал, что благодаря МПЛ он стал расти медленнее. Доля заемщиков с несколькими займами одновременно пока не падает, констатировал ЦБ. Регулятор связал это с «перераспределением заемщиков» между микрофинансовыми компаниями в условиях ужесточения регулирования — клиенты, которые не могут рефинансировать долг в одной МФО, вынуждены занимать в другой компании.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
МФО Микрокредиты Центробанк регулирование
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