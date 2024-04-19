Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали

14% микрозаймов сейчас получают наиболее закредитованные клиенты МФО, сообщили в ЦБ. За 2023 год эта доля сократилась втрое. Банк России связывает это с успехом в регулировании и тем, что «рынок согласился с правилами игры»

Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2023 год доля займов, выданных микрофинансовыми организациями клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой, сократилась почти втрое — с 41 до 14%, сообщил начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко на MFO Russia Forum, передает корреспондент РБК.

Речь идет о клиентах с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% — тех, кто отдает на обслуживание кредитов и займов свыше 80% своего ежемесячного дохода. По словам Майстренко, структура выдач микрозаймов улучшилась за счет мер Банка России — с 2023 года для банков и МФО действуют прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ссуд с определенными характеристиками. Для микрофинансовых организаций это займы клиентам с ПДН выше 80% и с ПДН в диапазоне 50–80%. Их доля в общем объеме выдач компании за квартал не должно превышать 15% и 25% соответственно.

Как следует из презентации Майстренко, за первый квартал 2023 года, то есть за три первых месяца действия МПЛ, доля займов высокозакредитованным заемщикам упала на 12 процентных пунктов, до 29%, и продолжала постепенно падать. В четвертом квартале прошлого года, когда лимиты были существенно ужесточены, произошло еще одно существенное сокращение выдач займов именно таким клиентам — сразу на 11 п.п., до 14%. МПЛ для ссуд с ПДН 50–80% стали действовать для участников рынка только в четвертом квартале прошлого года — тогда же доля таких займов в выдачах упала на 3 п.п., до 17%.

«Рынок согласился с правилами игры, и мы видели, что значительная часть МФО действительно соблюдали макропруденциальные лимиты, — отметил Майстренко. — Основная часть [выдач] перераспределилась в группу наименее закредитованных лиц». По данным ЦБ, доля займов, предоставленных клиентам с ПДН ниже 50%, сейчас достигает 52%, за год она увеличилась вдвое.

«Что для нас положительно, так это то, что рос сегмент займов до 10 тыс. руб., то есть МФО не прибегали к каким-то обходным путям», — добавил Майстренко. Макропруденциальные лимиты не распространяются на небольшие ссуды, показатель ПДН по ним не рассчитывается. На такие микрозаймы в четвертом квартале приходилось 18% всего объема выдач в сегменте МФО, следует из данных ЦБ.

По оценкам Банка России, на начало 2024 года заемщиками только микрофинансовых организаций были 4 млн россиян, еще 3,9 млн имеют долги не только перед МФО, но и перед банками. Таким образом, МФО работают с 15,8% российских заемщиков. 69% клиентов платят только по одном займу, 14% — по двум, а 11% имеют задолженность одновременно по четырем и более займам.

На начало 2024 года средний долг заемщика в МФО достигал 45,8 тыс. руб. ЦБ отмечал, что благодаря МПЛ он стал расти медленнее. Доля заемщиков с несколькими займами одновременно пока не падает, констатировал ЦБ. Регулятор связал это с «перераспределением заемщиков» между микрофинансовыми компаниями в условиях ужесточения регулирования — клиенты, которые не могут рефинансировать долг в одной МФО, вынуждены занимать в другой компании.