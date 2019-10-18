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Финансы ,  
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Иностранцы резко сократили вливания в российский госдолг
ЦБ сообщил о резком снижении интереса иностранных инвесторов к российскому госдолгу: покупки суверенных облигаций на вторичном рынке сократились почти в десять раз
Фото: Toru Hanai / Reuters

Приток иностранного капитала в российский госсектор в июле—сентябре снизился, пишет ЦБ в аналитическом комментарии о платежном балансе: нерезиденты купили на вторичном рынке российские гособлигации на $1,1 млрд, что почти в 10 раз меньше, чем кварталом ранее ($10,5 млрд). Сальдо финансовых операций государственного сектора сократилось не так сильно, отмечает регулятор: до $4,5 млрд после $5,9 млрд во втором квартале.

В платежном балансе отражаются любые обязательства российского государства — и облигации федерального займа, и евробонды, которые попадают в руки нерезидентов, поясняет руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. Вложения сократились в основном в ОФЗ, считает он. В первом полугодии нерезиденты активно заходили на рынок ОФЗ и реализовывали стратегию carry trade (заимствование средств в валюте государства, установившего низкие процентные ставки, их конвертация и вложение в долговые инструменты государств с высокими ставками), но затем ралли кончилось, объясняет Солнцев: ЦБ стал снижать ключевую ставку, игроки поняли, что на быстрый рост стоимости бумаг рассчитывать больше не приходится, и стали фиксировать прибыль. По его словам, покупки более чем на $10 млрд во втором квартале были, скорее, следствием спекулятивной игры.

Во втором квартале нерезиденты очень активно возвращались в ОФЗ после распродаж в 2018 году из-за санкционных рисков, тогда же стало понятно, что ЦБ будет снижать ключевую ставку, напоминает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: «Такие ожидания ведут к росту стоимости облигаций. Инвесторы стремятся купить бумагу до роста цен». В третьем квартале бумаги стали более дорогими и менее привлекательными, приток сократился. «Но все же это по-прежнему приток», — подчеркивает Евдокимова.

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Сейчас интерес иностранцев меньше, но они пока продолжают держать бумаги и не фиксируют прибыль, отмечает Евдокимова: «Сейчас даже наблюдается небольшой ренессанс, поскольку ЦБ существенно снизил ожидания по ставкам в будущем. Облигации опять растут в цене, их точно выгодно держать».

Доходности ОФЗ в третьем квартале снижались вместе со смягчением денежно-кредитных условий: в сентябре — на 12 б. п., в августе — на 18 б. п., писал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». В конце сентября кривая доходностей ОФЗ приблизилась к уровню начала апреля 2018 года, то есть до даты, когда были введены санкции в отношении «Русала», указывал регулятор. В начале августа этого года США расширили санкции против России, запретив американскому финансовому сектору покупать российские еврооблигации (но не ОФЗ) при первичном размещении, однако нервозность на рынке ОФЗ в связи с этим наблюдалась только один день, отмечал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Исторического максимума доля нерезидентов в ОФЗ достигла весной 2018 года — 34,5%. На конец сентября текущего года она составила 29%, писал ЦБ.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, ОФЗ, Ставка ЦБ, нерезиденты
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