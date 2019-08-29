Минфин объявил о выпуске «народных» ОФЗ в новом формате

Минфин разместит трехлетние ОФЗ-н с возможностью привлекать кредиты в банке — агенте выпуска под залог бумаг. Министерство смягчает условия для покупки облигаций, чтобы привлечь граждан с невысокими доходами

Сергей Сторчак (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

2 сентября Минфин возобновляет продажи ОФЗ-н для населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает корреспондент РБК.

Условия приобретения и владения, по его словам, модифицированы: при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, — эти расходы возьмет на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма вхождения (сумма, на которую можно купить минимальный лот) снижена с 30 тыс. до 10 тыс. руб. Один человек сможет приобрести ОФЗ до 15 тыс. штук, то есть на сумму до 15 млн руб.

Кроме Сбербанка и ВТБ, через которые уже продавались «народные» облигации, агентами размещения выступят Промсвязьбанк и Почта Банк, купить облигации можно будет онлайн. По словам Сторчака, под залог новых облигаций можно будет привлекать кредиты от банков-агентов, в которых были куплены бумаги. Поскольку вторичного рынка для этого инструмента нет, четыре банка-агента — единственные, кто вправе работать с этим инструментом как с залоговым обеспечением, сказал он. Об изменении формата ОФЗ-н Минфин заявил еще в марте, но тогда в министерстве сообщали, что размещение намечено на второй квартал.

Выпуск будет относительно небольшим: на первом этапе его объем составит 15 млрд руб., период размещения — до конца февраля 2020 года. Но возможны дополнительные выпуски в зависимости от спроса, сказал Сторчак. Дата погашения бумаг — 31 августа 2022 года, доходность составит 7,35% годовых для тех, кто будет держать ОФЗ до погашения.