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«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка
Банк «Траст» со второй попытки смог оспорить сделки по выводу из Рост Банка 255 млрд руб. Юристы называют и саму схему вывода, и факт ее оспаривания прецедентными
Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка «Траст» к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО «Рост Инвестиции» и ООО «Рост Капитал» — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы «Траста») Елена Кравцова.

Рост Банк с 2014 года находился на санации у Бинбанка, подконтрольного Микаилу Шишханову. В 2015 году единоличным санатором Рост Банка стал непосредственно Шишханов. В 2017 году сам Бинбанк оказался на грани краха, и оба банка спас ЦБ с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Прошлым летом Рост Банк объединился с «Трастом», на базе которого ЦБ создал банк плохих долгов, где собирает проблемные активы санируемых банков.

В марте текущего года представитель «Траста» заявил в суде, что незадолго до санации Бинбанка из Рост Банка под видом увеличения уставного капитала «Рост Инвестиций» было выведено свыше 205 млрд руб. Компания на полученные от Рост Банка деньги приобрела ценные бумаги офшорных кипрских компаний, конечными бенефициарами которых были Микаил Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы. Деньги оказались на счетах этих фирм в иностранных банках.

Еще 50 млрд руб. было выведено через «Рост Капитал», пояснила в понедельник, 24 июня, Кравцова.

Однако представители Шишханова и Гуцериевых настаивали, что сделки, которые последовали за сделкой по увеличению капитала, нужно рассматривать отдельно и нельзя признать их недействительными за счет признания таковой первой сделки. «Если приобретается топор для совершения преступления, то сама сделка по приобретению топора — она нормальная, это классический пример из Гражданского права», — подчеркивал представитель Шишханова в марте.

РБК направил запрос в группу «Сафмар» Гуцериевых.

Прецедентное решение

В марте суд первой инстанции отказал «Трасту» в удовлетворении его требований. В понедельник, 24 июня, суд второй инстанции признал недействительными сделки прежнего руководства Рост Банка по увеличению уставных капиталов двух его «дочек».

«Это решение можно считать прецедентным. Ранее в российской практике не оспаривались сделки по увеличению уставного капитала дочерних компаний на основании специальных норм закона о банкротстве. Дело в том, что в 2014 году Высший арбитражный суд (ВАС) в своем постановлении сформулировал позицию: внесение средств в уставный капитал дочерних организаций не вредит компании, потому что на балансе материнской структуры остаются доли участия в «дочке», — прокомментировала решение Елена Кравцова.

Но в этом случае увеличение капитала не было целью сделки, считают адвокаты «Траста». После поступления «дочкам» средства через несколько транзакций перечислялись на счета третьих лиц. «Дочерние общества после получения средств от материнской структуры сразу же совершали сделки, которые не носили для них коммерческий характер. Суммы таких сделок иногда составляли десятки миллиардов рублей, что является нетипичным для российского рынка», — подчеркнула Кравцова. По ее мнению, сделки, вероятно, совершались в такой форме с учетом позиции ВАС для того, чтобы затруднить оспаривание, а «дочки» не имели возможности самостоятельно распоряжаться деньгами.

Автор: Дарья Юрищева
При участии: Павел Казарновский, Ксения Назарова
Теги: «Траст», Бинбанк, Микаил Шишханов, Саид Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев
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