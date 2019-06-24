«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка

Банк «Траст» со второй попытки смог оспорить сделки по выводу из Рост Банка 255 млрд руб. Юристы называют и саму схему вывода, и факт ее оспаривания прецедентными

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка «Траст» к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО «Рост Инвестиции» и ООО «Рост Капитал» — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы «Траста») Елена Кравцова.

Рост Банк с 2014 года находился на санации у Бинбанка, подконтрольного Микаилу Шишханову. В 2015 году единоличным санатором Рост Банка стал непосредственно Шишханов. В 2017 году сам Бинбанк оказался на грани краха, и оба банка спас ЦБ с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Прошлым летом Рост Банк объединился с «Трастом», на базе которого ЦБ создал банк плохих долгов, где собирает проблемные активы санируемых банков.

В марте текущего года представитель «Траста» заявил в суде, что незадолго до санации Бинбанка из Рост Банка под видом увеличения уставного капитала «Рост Инвестиций» было выведено свыше 205 млрд руб. Компания на полученные от Рост Банка деньги приобрела ценные бумаги офшорных кипрских компаний, конечными бенефициарами которых были Микаил Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы. Деньги оказались на счетах этих фирм в иностранных банках.

Еще 50 млрд руб. было выведено через «Рост Капитал», пояснила в понедельник, 24 июня, Кравцова.

Однако представители Шишханова и Гуцериевых настаивали, что сделки, которые последовали за сделкой по увеличению капитала, нужно рассматривать отдельно и нельзя признать их недействительными за счет признания таковой первой сделки. «Если приобретается топор для совершения преступления, то сама сделка по приобретению топора — она нормальная, это классический пример из Гражданского права», — подчеркивал представитель Шишханова в марте.