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Финансы ,  
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«Траст» допустил новые претензии к группе Гуцериева и Шишханову

Банк непрофильных активов может выставить новые требования по следам сделок в Бинбанке, который в 2017 году санировал ЦБ. «Траст» «ничего не прощал» Михаилу Гуцериеву и готовится предъявить претензии Микаилу Шишханову
Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Банк «Траст», который принадлежит Центробанку и занимается возвратом непрофильных активов после санаций крупнейших российских кредитных организаций, после заключения сделки с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает изучать сделки Бинбанка, заявил журналистам председатель правления «Траста» Александр Соколов, передает корреспондент РБК.

«Мы ничего группе Гуцериева не прощали, не прощаем и прощать не собираемся. Соглашение покрывает 100% наших требований к группе лиц, которые в него вошли», — сказал Соколов.

«Соглашение [с «Сафмаром»] предусматривает, что та часть сделок, которая в него не вошла, управляется и регулируется как обычные прочие сделки. И если мы через какой-то промежуток времени идентифицируем еще какое-то количество сделок, которые, с нашей точки зрения, будут экономически невыгодными, мы можем эти сделки также предъявить», — добавил он.

В 2017 году под санацию попал банк «ФК Открытие», вслед за ним ЦБ забрал в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), Бинбанк, который с 2019 года присоединен к «Открытию», и Промсвязьбанк. Бывший зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потери регулятора от санаций через ФКБС в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб. На базе «Траста», который раньше был «дочкой» «Открытия», создан банк непрофильных долгов, который призван компенсировать. Ему передали токсичные активы бывших собственников на сумму 2 трлн руб., «Траст» занимается их возвратом и урегулированием проблемной задолженности.

В ноябре 2019 года «Траст» заключил с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева (был миноритарным владельцем Бинбанка; претензии к нему сформировались после санации банка) мировое соглашение на сумму свыше 135 млрд руб. Сделка подразумевала выкуп «Сафмаром» у «Траста» активов на 94 млрд руб., отказ от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., и реструктуризацию части активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов (племянник Гуцериева) в соглашении не участвовал.

«Сафмар» в сообщении по итогам заключения сделки отмечал, что «Траст», «Открытие» «и их дочерние зависимые компании обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы «Сафмар» никаких судебных требований и исков по оспариванию сделок и транзакций, вошедших в соглашение». При этом «Сафмар» заявлял, что не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков, входивших в группу Бинбанка, за период с 2012 по 2017 годы.

Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» ранее сообщал, что банк оценил потенциальный объем претензий к бывшим владельцам Бинбанка на уровне 753-755 млрд руб. В эту сумму входят помимо ущерба от сделок проценты за пользование средствами ЦБ — 383 млрд руб. По данным Reuters, это были «расчетные» требования «Траста».

РБК направил запрос в «Сафмар».

Соколов также отметил, что сейчас банк ведет работу по требованиям к другому акционеру Бинбанка — Микаилу Шишханову: «Как только мы расчеты завершим и подготовим качественную фактуру, мы претензии предъявим».

Всего за 2019 год объем возврата средств (recovery) «Трастом» составил 108,4 млрд руб., говорится в сообщении банка. По словам Соколова, темпы погашения задолженности превысили прогноз, в том числе за счет сделки с «Сафмаром» (37 млрд руб. поступили от «Сафмара» в вид денежных средств).

План «Траста» на 2020 год — 91 млрд руб., он согласован с акционерами, добавил Соколов.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Антон Фейнберг
Теги: «Траст»
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