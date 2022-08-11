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Россияне в июле закупили рекордный объем валюты и вывели $3 млрд за рубеж

ЦБ: физлица в июле закупили валюту на рекордные 237 млрд руб.
Россияне в июле купили рекордный объем валюты на бирже несмотря на комиссии за ее хранение, сообщили в ЦБ. Существенная часть валютных накоплений выводилась за рубеж
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Физические лица в июле нарастили объем нетто-покупок (то есть за вычетом продаж) валюты на Московской бирже до 237,1 млрд руб. со 176,1 млрд руб. в июне, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. Это стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников, указали в ЦБ. Особую активность физлица проявили во второй половине месяца.

В основном иностранную валюту физлица покупали через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета, говорится в обзоре регулятора. Несмотря на рост покупок остатки на валютных банковских счетах в июле сократились на $3 млрд, констатировали в ЦБ. Таким образом, речь может идти о схеме закупки валюты по низкому курсу и ее последующим переводе за рубеж. 

«В условиях текущей геополитической обстановки Банк России рекомендует принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран», — предупреждает регулятор в своем обзоре.

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Крупнейшими же нетто-покупателями иностранной валюты по итогам июля стали банки, не относящиеся к системно значимым. По подсчетам ЦБ, за месяц они купили валюту на сумму 319,6 млрд руб., в том числе для импортеров.

Также регулятор отметил заметный рост объема покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Одновременно с покупкой валюты физлица сокращали свои позиции в акциях, в июле они стали основными продавцами этой категории бумаг. В июле розничные инвесторы продали акций на 15,6 млрд руб., говорится в обзоре. Основными покупателями при этом выступили некредитные финансовые организации. В рамках доверительного управления они приобрели акции на сумму 16,2 млрд руб.

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Теги
Маргарита Мордовина
Валюта Акции Центробанк
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