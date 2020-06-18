ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами

ЦБ планирует исключить возможность участия физических лиц в оздоровлении банков. В таком случае единственным банком с инвестором — физическим лицом может остаться «Уралсиб»

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Центральный банк решил внести изменения в свое указание, устанавливающее требования к инвесторам, которые могут участвовать в санации банков: теперь санировать кредитные организации смогут только юридические лица, говорится в проекте указания.

Механизм оздоровления банков по «старой схеме» с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) широко использовался после кризиса 2008–2009 годов, санаторами выступали в том числе и частные банки. В соответствии с этим механизмом банк получает кредитные деньги АСВ под низкую ставку и на длинный срок, затем на них приобретаются ОФЗ, и банк, зарабатывая на разнице в ставках, расчищает баланс.

Схема санации с участием АСВ критиковалась ЦБ. «Тот факт, что санируемые до ФКБС банки брали на санацию по старой схеме игроков меньшего размера, росли за счет этих сделок, — в том числе лишнее свидетельство того, что старая схема создавала условия для неорганического роста кредитных организаций», — говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В итоге многие крупные санаторы — Бинбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк — сами попали на санацию, только их оздоровлением занимался уже Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), который был создан Центральным банком для этой цели. Санация через ФКБС предполагает, что ЦБ в обмен на вливание средств в капитал проблемного банка становится его акционером.

В российском банковском секторе есть кредитная организация, санатором которой выступает физическое лицо. Это банк «Уралсиб». В 2015 году бизнесмен Владимир Коган выиграл аукцион на санацию и получил 81,8% акций банка. Он привлек для оздоровления «Уралсиба» депозиты АСВ на сумму более 90 млрд руб. Весной 2018 года Коган перенес инсульт и 20 июня 2019 года скончался. Акции по наследству перешли к его вдове Людмиле Коган, которая стала вторым санатором — физическим лицом. Процедура санации «Уралсиба» рассчитана до конца 2025 года, план оздоровления выполняется.