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Набиуллина объяснила преимущества новой схемы санации банков
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Набиуллина объяснила преимущества новой схемы санации банков
Санация «по списку», 26 фев, 15:40
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Набиуллина объяснила преимущества новой схемы санации банков

Механизм санации банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) позволяет решить вопрос с искажением конкуренции в финансовой сфере и избежать некорректного поведения санатора, которое было возможно при санации через Агентство страхования вкладов (АСВ). Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Набиуллина при обсуждении нового механизма санации призвала не противопоставлять государственные и частные банки, участвующие в механизме оздоровления. «Само противопоставление государственных банков частным слишком упрощает ситуацию. Важен вопрос: если доля государства велика — где и каким образом государство реализует свои преимущества как собственник?» — заявила глава Центробанка. Она подчеркнула, что «надзорные и регуляторные условия одинаковы для государственных и частных банков».

«Новый механизм санации способствует выравниванию, а не искажению условий конкуренции», — заявила она.

Набиуллина пояснила, какие были недостатки у использовавшейся ранее схемы санации через АСВ. При этой схеме банки-санаторы получали средства от ЦБ через посредника, которым и выступало Агентство страхования вкладов. «К санируемым через ФКБС банкам предъявляются те же требования, что и ко всем остальным. А при старом механизме банк мог годами работать на рынке, не выполняя обязательные требования, а санатор получал деньги по нерыночным ставкам. Тот факт, что санируемые до ФКБС банки брали на санацию по старой схеме игроков меньшего размера, росли за счет этих сделок в том числе лишнее свидетельство того, что старая схема создавала условия для неорганического роста кредитных организаций — это тоже искажало конкуренцию», — объяснила позицию Центробанка Набиуллина.

В то же время она отметила, что «санация через ФКБС — только временное оздоровление банков». «Выбирая механизм ФКБС, мы выбирали наименее вредный для конкуренции вариант. Но в целом согласны с тем, что важно, чтобы доля государства в банковском секторе не возрастала, и оно было как можно равноудаленным от всех игроков и не создавало дополнительную преференцию отдельным организациям», — сказала глава ЦБ.

Впервые новый механизм санации был применен ЦБ при оздоровлении банка «Открытие», о котором было объявлено в конце августа. По новой схеме в банке была назначена временная администрация, в которую вошли представители Центробанка и управляющей компании ФКБС. К управляющей компании переходит пакет акций банка, который получает ЦБ как новый собственник и санатор. При этом Агентство по страхованию вкладов и рыночные инвесторы в санации не участвуют.

Moody's рассказало о рисках из-за нового механизма санации банков
Финансы

В конце января рейтинговое агентство Moody's в своем отчете предупредило, что новый механизм санации имеет определенные риски. Они выражаются в увеличении доли Центробанка в санируемых банках. Это, по мнению аналитиков агентства, ведет к конфликту интересов и может стать причиной снижения качества надзора.

Теги: санация , Эльвира Набиуллина
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