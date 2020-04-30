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Финансы ,  
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Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, не должен привести к изменению плана санации «Уралсиба», заявил РБК глава наблюдательного совета банка. Банк уже провел стресс-тесты по образцу кризисов 2008 и 2014–2015 годов
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Несмотря на кризис, оснований менять план санации банка «Уралсиб» сейчас нет, заявил в интервью РБК глава наблюдательного совета банка Евгений Коган.

«Мы изначально, когда только начинали санацию банка и писали первую ее стратегию, не заходили в высокорисковые сегменты, исходили из того, что должны работать так, чтобы максимизировать успешность санации», — пояснил банкир. По его словам, в некризисные годы банк не так активно, как другие игроки, выдавал новые кредиты. «Мы понимали, что в тот или иной момент он [кризис] должен наступить и для нас это не может оказаться неожиданностью», — уточнил банкир.

Глава набсовета «Уралсиба» — РБК: «Продажа банка в принципе неактуальна»
Финансы
Евгений Коган

«Уралсиб» проходит все стресс-тесты без нарушения обязательных нормативов достаточности капитала, сообщил Коган. В негативном сценарии за образец по кредитному риску в банке брали 2008 год, «когда удар был наиболее сильным», а по риску ликвидности опирались на кризис 2014–2015 годов, «когда у банков были существенные оттоки». Среднегодовая цена нефти в таком сценарии закладывалась на уровне $30 за баррель.

В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года. «Уралсиб» санируется по старой схеме: он получил от Агентства по страхованию вкладов займы с низкой процентной ставкой в сумме более чем на 90 млрд руб.

Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца
Финансы
Владимир Коган

Владимир Коган был первым частным лицом — санатором банка, до этого оздоровление банков ЦБ поручал только другим кредитным организациям. Летом 2019 года Коган умер после перенесенного инсульта, вместо него банк возглавил его сын Евгений. Наследником пакета в «Уралсибе» семья выбрала вдову Владимира Когана Людмилу, она получила 81,81% акций банка. ЦБ в апреле утвердил ее в роли нового санатора.

Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Для нас — и для семьи, и для группы, — смерть Владимира Игоревича была, естественно, очень тяжелым событием», — отметил Евгений Коган. Но ситуация для клиентов банка не изменилась, подчеркнул он: «Владимир Игоревич не встречался с большим количеством корпоративных клиентов. Всегда на этих встречах присутствовал я, и вся дальнейшая работа передавалась либо мне, либо ответственным менеджерам по работе с этими клиентами. Поэтому после его ухода у наших клиентов не появилось какого-то дополнительного дискомфорта или неуверенности в банке».

Полную версию интервью с главой наблюдательного совета банка «Уралсиб» читайте здесь.

Авторы: Павел Казарновский, Антон Фейнберг
Теги: «Уралсиб», санация, Евгений Коган
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