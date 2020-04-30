Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, не должен привести к изменению плана санации «Уралсиба», заявил РБК глава наблюдательного совета банка. Банк уже провел стресс-тесты по образцу кризисов 2008 и 2014–2015 годов

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Несмотря на кризис, оснований менять план санации банка «Уралсиб» сейчас нет, заявил в интервью РБК глава наблюдательного совета банка Евгений Коган.

«Мы изначально, когда только начинали санацию банка и писали первую ее стратегию, не заходили в высокорисковые сегменты, исходили из того, что должны работать так, чтобы максимизировать успешность санации», — пояснил банкир. По его словам, в некризисные годы банк не так активно, как другие игроки, выдавал новые кредиты. «Мы понимали, что в тот или иной момент он [кризис] должен наступить и для нас это не может оказаться неожиданностью», — уточнил банкир.

«Уралсиб» проходит все стресс-тесты без нарушения обязательных нормативов достаточности капитала, сообщил Коган. В негативном сценарии за образец по кредитному риску в банке брали 2008 год, «когда удар был наиболее сильным», а по риску ликвидности опирались на кризис 2014–2015 годов, «когда у банков были существенные оттоки». Среднегодовая цена нефти в таком сценарии закладывалась на уровне $30 за баррель.

В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года. «Уралсиб» санируется по старой схеме: он получил от Агентства по страхованию вкладов займы с низкой процентной ставкой в сумме более чем на 90 млрд руб.