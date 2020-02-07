ЦБ решил привлечь санированные им банки к спасению других игроков

Кредитные организации, которые прошли оздоровление на деньги ЦБ, могут быть допущены до санаций по старой схеме. Новый механизм поможет продать банки «в рынок» после оздоровления, говорят эксперты

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Банк России намерен допустить крупные санированные банки к оздоровлению других кредитных организаций, следует из плана подготовки нормативных актов ЦБ. Во втором квартале 2020 года регулятор готов внести изменения в указание 4009-У, в котором содержатся требования к инвестору при реализации санации по старой схеме, обратил внимание «Интерфакс». Речь идет о новых санациях банков, пояснил РБК представитель ЦБ.

Предполагается, что инвестором проблемного банка сможет стать организация, которая сама проходила санацию с помощью ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора. Оздоровление с привлечением ФКБС стало приоритетным для ЦБ с лета 2017 года.

Чем отличаются новая и старая схема санации

Так называемая старая схема санации предполагает, что финансовое оздоровление проблемного банка может осуществляться силами третьих лиц, инвесторов или других кредитных организаций. Используется кредитный механизм: санатор через Агентство страхования вкладов (АСВ) получает льготный кредит для закрытия дыры в капитале проблемного игрока. Инвесторы иногда злоупотребляют кредитной схемой, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в некоторых случаях санаторы используют баланс спасаемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на оздоровление средства направляют на свои собственные проекты.

Это стало аргументом для создания нового механизма санации банков — через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора. Такая схема предполагает участие самого ЦБ в спасении проблемных банков: регулятор через ФКБС проводит докапитализацию кредитных организаций и становится их контролирующим акционером.