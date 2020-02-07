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ЦБ решил привлечь санированные им банки к спасению других игроков

Кредитные организации, которые прошли оздоровление на деньги ЦБ, могут быть допущены до санаций по старой схеме. Новый механизм поможет продать банки «в рынок» после оздоровления, говорят эксперты
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России намерен допустить крупные санированные банки к оздоровлению других кредитных организаций, следует из плана подготовки нормативных актов ЦБ. Во втором квартале 2020 года регулятор готов внести изменения в указание 4009-У, в котором содержатся требования к инвестору при реализации санации по старой схеме, обратил внимание «Интерфакс». Речь идет о новых санациях банков, пояснил РБК представитель ЦБ.

Предполагается, что инвестором проблемного банка сможет стать организация, которая сама проходила санацию с помощью ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора. Оздоровление с привлечением ФКБС стало приоритетным для ЦБ с лета 2017 года.

Чем отличаются новая и старая схема санации

Так называемая старая схема санации предполагает, что финансовое оздоровление проблемного банка может осуществляться силами третьих лиц, инвесторов или других кредитных организаций. Используется кредитный механизм: санатор через Агентство страхования вкладов (АСВ) получает льготный кредит для закрытия дыры в капитале проблемного игрока. Инвесторы иногда злоупотребляют кредитной схемой, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в некоторых случаях санаторы используют баланс спасаемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на оздоровление средства направляют на свои собственные проекты.

Это стало аргументом для создания нового механизма санации банков — через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора. Такая схема предполагает участие самого ЦБ в спасении проблемных банков: регулятор через ФКБС проводит докапитализацию кредитных организаций и становится их контролирующим акционером.

С 2017 года таким образом оздоровление проходили банковские группы «Открытия», Бинбанка, Промсвязьбанка, а также Азиатско-Тихоокеанский Банк и Московский индустриальный банк.

Создание ФКБС и запуск новой схемы оздоровления банков не отменили законность прежнего механизма санации с участием АСВ и других банков. С 2017 года ЦБ применял ее дважды — для организаций, работающих в Крыму. В августе 2017 на санацию по старой схеме перешел Генбанк, его оздоровлением занимается Собинбанк — «дочка» банка «Россия» братьев Михаила и Юрия Ковальчуков. В январе 2019 года ЦБ объявил о санации Севастопольского морского банка, выбрав в качестве инвестора крымский РНКБ.

ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме
Финансы

Сейчас на санации с привлечением инвестора находятся 17 кредитных организаций, сообщается на сайте АСВ. Среди них — «Уралсиб», Мособлбанк, «Пересвет». На 1 февраля общий размер финансирования мероприятий по оздоровлению составил 1,15 трлн руб.

Зачем банкам из ФКБС спасать других

После санации банков по новой схеме ЦБ рассчитывает выйти из их капиталов. Например, санированный Промсвязьбанк был передан Росимуществу и стал опорным банком для оборонного сектора. Бинбанк был присоединен к «Открытию», и уже объединенная структура может быть выставлена на продажу в 2021 году.

Допуск банков из ФКБС к санации других игроков «расширит инструментарий Банка России», говорится в материалах регулятора. В частности, ЦБ рассчитывает оптимизировать сроки оздоровления банков по старой схеме. Речь идет о том, чтобы банки, в отношении которых применялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России, могли соответствовать критериям инвесторов и участвовать в новых санациях, пояснил РБК представитель ЦБ. ФКБС сейчас руководит бывший зампред Банка России Василий Поздышев, который, работая в регуляторе, курировал и оздоровление банков.

Куратор санаций банков уходит из ЦБ
Финансы

Старая схема санаций «изжила себя с учетом длительных сроков их проведения и прецедентов использования санируемых банков для получения различных бенефиций их санаторами», говорит управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В условиях концентрации сектора на госбанках на повышение доли частных кредитных организаций надеяться сложно, отмечает он: «Если приватизации и будут происходить, очевидно, к их процессу будут подходить очень тщательно и осмотрительно. Это означает, что с завершения оздоровления банка до его продажи частным инвесторам может пройти значительный период времени, на протяжении которого на банк могут возложить функции санации других игроков. Вероятность того, что такая система будет реально использоваться, достаточно высока».

Санация силами уже спасенных банков в ближайшие годы может быть опробована на новых проблемных игроках, считает старший управляющий директор агентства Национальные Кредитные Рейтинги (НКР) Александр Проклов. «Теоретически в долгосрочной перспективе это может позволить сформировать на базе банков, прошедших или проходящих санацию в ФКБС, обновленные финансовые организации, которые затем могут быть проданы «в рынок», — отмечает эксперт.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, санация, ФКБС
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