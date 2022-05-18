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МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России

С идеей о конфискации замороженных активов ЦБ ранее выступали как на Украине, так и в Евросоюзе. В МВФ обещали изучить подобную возможность, однако призвали не ждать скорых решений
Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат (в центре)
Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат (в центре) (Фото: Zuma / TACC)

Международный валютный фонд (МВФ) изучит возможность конфискации валютных резервов Центробанка России, однако о конкретных решениях «говорить рано». Об этом в интервью Financial Times заявила заместитель директор-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будем внимательно изучать это», — указала она.

При этом Гопинат добавила, что пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов.

В свою очередь Financial Times отмечает, что конфискация российских резервов может привести к краху международной экономической системы. Издание напомнило, что решение заморозить активы уже вызвало обеспокоенность в тех странах, которые имеют напряженность в отношениях с США и Европой.

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С идеей рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России ранее выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он обосновал это необходимостью оплачивать расходы на восстановление Украины после конфликта. Боррель привел в пример изъятые Соединенными Штатами активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Дипломат отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

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