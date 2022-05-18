МВФ рассмотрит возможность конфискации валютных резервов ЦБ России

С идеей о конфискации замороженных активов ЦБ ранее выступали как на Украине, так и в Евросоюзе. В МВФ обещали изучить подобную возможность, однако призвали не ждать скорых решений

Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат (в центре) (Фото: Zuma / TACC)

Международный валютный фонд (МВФ) изучит возможность конфискации валютных резервов Центробанка России, однако о конкретных решениях «говорить рано». Об этом в интервью Financial Times заявила заместитель директор-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будем внимательно изучать это», — указала она.

При этом Гопинат добавила, что пока рано говорить о скором принятии МВФ решения насчет российских активов.

В свою очередь Financial Times отмечает, что конфискация российских резервов может привести к краху международной экономической системы. Издание напомнило, что решение заморозить активы уже вызвало обеспокоенность в тех странах, которые имеют напряженность в отношениях с США и Европой.

С идеей рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России ранее выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он обосновал это необходимостью оплачивать расходы на восстановление Украины после конфликта. Боррель привел в пример изъятые Соединенными Штатами активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, которые, по его словам, в дальнейшем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране. Дипломат отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Статьи Pro «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети Статьи Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд» Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд» Статьи Pro Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Статьи Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение Прогнозы Pro Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя Статьи

Материал дополняется