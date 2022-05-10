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Лавров счел воровством возможную передачу российских резервов Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил передать Украине замороженные золотовалютные резервы России на восстановление страны. Лавров заявил, что Боррель известен идеями о конфискации чужого имущества

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Возможная передача Украине замороженных золотовалютных резервов России — это воровство, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Алжир. Видео опубликовано на YouTube-канале МИДа.

«Это можно даже сказать воровство, которое даже не пытаются скрыть», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, является ли предложение передать Киеву российские деньги на восстановление страны грабежом.

Он заявил, что для Запада воровство становится «чем-то вроде привычки», и привел в пример заморозку денег афганского Центробанка в США. «Хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана, которые пострадали от последствий двадцатилетнего пребывания стран НАТО, а хотят их пустить на некие другие цели, которые не связаны с восстановлением экономики Афганистана», — подчеркнул он.

Администрация президента США объясняла заморозку попыткой закрыть доступ к деньгам пришедшему к власти «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация). В феврале президент Джо Байден поручил выделить $7 из 9 млрд из этих активов на гуманитарную помощь Афганистану и родственникам жертв теракта 11 сентября 2001 года.

Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС резервы России
Политика
Жозеп Боррель

Лавров также заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, кому принадлежит идея передать деньги на восстановление Украины, «известен не только своими идеями в сфере конфискации чужого имущества». Глава российского МИД посоветовал Боррелю не забывать о том, что он главный дипломат, а не военный руководитель ЕС, из-за его слов о военном решении украинского кризиса.

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Он предположил, что вскоре должности главного дипломата не будет, так как у ЕС нет своей внешней политики из-за «навязанных» подходов США. «Но я вас заверю, что мы будем последовательно противодействовать попыткам установить однополярный миропорядок и разрушить принципы, на которых была основана ООН», — заявил Лавров.

После начала военной операции России на Украине западные страны, в том числе Евросоюз, заморозили порядка $300 млрд — половину российских золотовалютных резервов, сообщало Министерство финансов. Глава Центробанка Эльвара Набиуллина заявляла, что российская сторона оспорит заморозку в суде.

МИД назвал «беззаконием» идею Борреля о передаче Украине резервов России
Политика
Вид на здание МИД РФ

Украинские власти говорили о желании получить деньги из замороженных резервов России и использовать их для восстановления инфраструктуры и экономики страны. Президент Владимир Зеленский оценивал стоимость восстановления после российской спецоперации в $600 млрд. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о переговорах с США и партнерами по поводу передачи средств.

9 мая Боррель предложил странам ЕС рассмотреть вопрос о том, чтобы направить замороженные резервы на оплату расходов по восстановлению Украины после военных действий. Он назвал идею логичной и выразил надежду на то, что инициатива «военной компенсации» будет исходить из самой России.

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Теги
Жанна Антохина
Сергей Лавров Жозеп Боррель золотовалютные резервы восстановление Украина
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МИД назвал «беззаконием» идею Борреля о передаче Украине резервов России
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