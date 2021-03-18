Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк готов заплатить ₽1 млн за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет найти преступников. Банкиры и эксперты сомневаются в эффекте: данные от потерпевших вряд ли помогут, а преступникам невыгодно сдавать своих

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Сумма одного вознаграждения составит 1 млн руб., всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн руб., но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных, рассказал РБК представитель кредитной организации.

Помочь может любая информация: номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты «черных» call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве. Но вознаграждение будет выплачиваться, только если эти сведения поспособствуют поимке злоумышленников. «Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — объяснил представитель банка.

Для сбора данных о мошенниках Альфа-банк создал специальный сайт и почтовый ящик. Информация предоставляется анонимно. Банк обещает не публиковать ничьих имен, а контактные данные использовать только для связи с информатором, чтобы выплатить вознаграждение.

Как следует из условий акции, информацию за вознаграждение можно предоставить с 17 марта по 30 апреля, деньги перечисляются только на счет в Альфа-банке. Клиент несет ответственность за предоставление персональных данных иных субъектов, недостоверные данные и заведомо ложные сведения, предупреждает банк.

Планы по поощрению информаторов о телефонных мошенниках прорабатывает и Тинькофф Банк. «Мы разрабатываем решение, чтобы клиент, использующий наш определитель номера «КтоЗвонит», мог передавать нам информацию о подозрительных звонках парой кликов», — рассказал представитель банка. В будущем банк хочет мотивировать клиентов предоставлять данные о злоумышленниках через геймификацию и бонусы.